OnePlus Nord N20 5G officieel, nog wachten op Europese release

De OnePlus Nord N20 5G is officieel uit de doeken gedaan, maar vooralsnog alleen in de Verenigde Staten. Het is nog onduidelijk of het toestel ook in Europa (en dus Nederland) verschijnt.

OnePlus Nord N20 5G officieel: only in America

We hebben er even op moeten wachten, maar de OnePlus Nord N20 5G is officieel gepresenteerd. De nieuwste telg van OnePlus is een betaalbaar toestel en volgt de Nord N10 5G op. Vooralsnog wordt de smartphone alleen in Amerika uitgebracht, waar ‘ie de strijd aan gaat met andere betaalbare 5G-telefoons.

Een exacte prijs is nog niet bekend, maar verschillende Amerikaanse media schrijven dat de Nord N20 282 dollar moet opbrengen, omgerekend (en zonder BTW) zo’n 260 euro.

De processor komt van fabrikant Qualcomm en is de Snapdragon 695, die onder andere ook in de Poco X4 Pro en Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G wordt gebruikt. Er is 6GB werkgeheugen en 128GB interne opslag aanwezig. Dat laatste is uit te breiden met een micro-sd-geheugenkaartje van maximaal 512GB. Opladen doet het toestel met maximaal 33 Watt, waardoor de 4500 mAh-accu relatief snel weer vol zit.

Scherm is wat beter en wat minder

Bij het scherm is er gekozen voor een amoled-paneel in plaats van een lcd-variant in de Nord N10. Daardoor sprankelen kleuren veel meer en is zwart echt zwart. De ververssnelheid is wel minder, waardoor de smartphone langzamer aanvoelt. Beelden op het scherm worden maximaal 60 keer per seconde vernieuwd, waar dat bij de voorganger nog 90 keer was. Het display is 6,43 inch groot en de resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels.

In een gat in het scherm is de 16 megapixel-frontcamera verstopt. Op de achterzijde vind je nog eens drie camera’s. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel. De andere camera’s gebruik je voor foto’s in een wijdere hoek of om diepte vast te leggen voor portretfotografie.

Opvallend aan het design zijn de rechte randen van de zijkanten. Daardoor doet het de telefoon denken aan de OnePlus X van jaren geleden of huidige iPhone 13-reeks. Het apparaat komt op de markt in het donkerblauw en heeft bij het camera-eiland verschillende gouden elementen.

OnePlus durft het toestel nog uit te brengen met het anderhalf jaar oude Android 11. Updates naar Android 12 en Android 13 liggen wel in het verschiet evenals jarenlange beveiligingsupdates. Toch is het natuurlijk onbegrijpelijk dat het toestel niet direct op de markt komt met de nieuwste versie van het bekende besturingssysteem.

Wachten op Europese release

Vooralsnog is het nog onbekend of de nieuwe Nord ook in Europa wordt uitgebracht. Bij de Nord N10 5G was dat wel het geval, dus de kans lijkt aannemelijk. De adviesprijs voor die smartphone bedroeg 349 euro, inmiddels pik je ‘m op voor zo’n 100 euro minder.

