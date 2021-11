‘Gelekte renders OnePlus Nord N20 5G tonen hoekig ontwerp’

OnePlus komt binnenkort met een nieuwe budget-smartphone. Dat blijkt uit gelekte renders van de Nord N20 5G, een smartphone met een ander ontwerp dan we van de fabrikant gewend zijn.

OnePlus Nord N20 5G krijgt rechte hoeken en opvallende camera’s

OnePlus stond altijd bekend om haar zogenoemde ‘flagship killers’. De laatste jaren werden smartphones van de fabrikant echter steeds duurder. Dat betekent niet dat OnePlus geen goedkope toestellen meer maakt. Bekende lekker OnLeaks publiceert in samenwerking met 91Mobiles afbeeldingen van het aankomende toestel. De renders tonen de betaalbare smartphone met een opvallend ontwerp.

De Nord N20 5G krijgt rechte zijkanten, vergelijkbaar met het ontwerp van de iPhone 13. OnePlus bracht na de OnePlus X in 2015 alleen nog smartphones met afgeronde hoeken uit. De rechte hoeken van de N20 5G zien we wellicht vaker bij toekomstige OnePlus-smartphones terugkomen.

De achterkant van het toestel is volledig vlak, op twee flinke cameralenzen na. De lenzen steken iets boven de rest van de behuizing uit. Naast de twee lenzen beschikt het toestel over een flitser en kleine, zwarte sensor – waarschijnlijk voor dieptemetingen of het maken van macrofoto’s.

Overige specificaties

Veel is nog niet bekend over de specificaties van de OnePlus Nord N20 5G. Het toestel krijg naar verluidt een 6,43 inch-amoled-scherm, zonder gebogen randen. De smartphone wordt aangedreven door de recentelijk aangekondigde Snapdragon 695-chip. Aan de voorkant vinden we een gaatje in het scherm met plek voor een 16 megapixel-selfiecamera.

Wat we verder nog uit de renders opmaken, is dat het toestel een koptelefoonaansluiting heeft voor oortjes en koptelefoons. Dat is een functie die weinig huidige smartphones hebben. De meeste mensen zijn immers overgestapt op draadloze oortjes. Het is niet bekend wanneer OnePlus het toestel gaat aankondigen. Volgens de bron hoeven we echter niet lang meer te wachten.

