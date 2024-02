OnePlus Nord N30 SE verschijnt stilletjes in Nederlandse webwinkel

Bij een Nederlandse webwinkel is de OnePlus Nord N30 SE verschenen. De smartphone kost 249 euro en biedt een aardige prijs-kwaliteitverhouding.

OnePlus Nord N30 SE in Nederland

De OnePlus Nord N30 SE is vanaf nu in Nederland te bestellen bij webwinkel Belsimpel. De smartphone werd door de fabrikant stilletjes geïntroduceerd, zonder duidelijkheid of ‘ie ook naar Nederland kwam en voor welke prijs. De eerste Nederlandse webwinkel heeft de Nord N30 SE nu in de digitale schappen liggen met een prijs van 249 euro.

De Nord-serie van OnePlus staat bekend om de goede prijs-kwaliteitverhouding, maar in Nederland werden de Nord N20 SE en reguliere Nord 30 niet uitgebracht. Nu kun je de OnePlus Nord N30 SE in huis halen (zonder grijze import) en je hebt keuze tussen een zwart of groen/blauw toestel.

Specificaties van de OnePlus Nord N30 SE

Terwijl de nieuwe OnePlus 12 en 12R de show stelen in de Android-smartphonewereld, lanceerde de fabrikant ook de nieuwe Nord N30 SE. Deze telefoon oogt premium, maar heeft de prijs van een middenklasser.

De N30 SE heeft een lcd-scherm van 6,72 inch met een ververssnelheid van 120Hz. Daarmee ogen animaties extra vloeiend. Tekst en foto’s zullen er scherp uitzien, door de resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Met de batterij van 5000 mAh houdt het toestel het gemakkelijk een hele dag vol. De oplader van 33 watt vult de accu in 30 minuten voor de helft.

Verder draait de Nord N30 SE op een Dimensity 6020-chip van MediaTek. Deze processor is prima voor alledaagse taken als mailen, browsen en het spelen van games. Er is 4GB aan werkgeheugen aan boord en 128GB opslagruimte voor al je foto’s, video’s, apps en andere documenten.

De OnePlus-telefoon heeft drie camera’s: een frontcamera van 8 megapixel voor het maken van selfies, hoofdcamera van 50 megapixel voor scherpe foto’s en video’s en een 2 megapixel-dieptecamera die helpt bij het maken van portretfoto’s.

De smartphone draait uit de doos op Android 13 met OxygenOS 13. Dat is helaas niet de nieuwste versie van Android (dat is Android 14), maar dat zien we vaker in dit prijssegment. Het is onduidelijk tot wanneer de Nord N30 SE wordt ondersteund met software-updates.

