De OnePlus Nord is eindelijk officieel gepresenteerd. Met de Nord brengt de Chinese fabrikant na lange tijd weer een midrange-toestel uit. De nieuwe smartphone is relatief goedkoop en kost 399 euro.

OnePlus Nord officieel: alles op een rij

De OnePlus Nord is het nieuwste toestel van de Chinese fabrikant en bovendien een stuk goedkoper dan de telefoons die OnePlus de afgelopen jaren uitbracht. Het instapmodel van de Nord kost 399 euro en daarvoor krijg je 8GB RAM / 128GB opslag. De versie met 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte kost 499 euro.

Daarmee is de Nord een stuk goedkoper dan de OnePlus 8 (699 euro) en OnePlus 8 Pro (899 euro) van eerder dit jaar. Het toestel is vanaf vandaag te pre-orderen bij Nederlandse webwinkels, zoals Belsimpel, Coolblue en T-Mobile. Op dinsdag 4 augustus vindt de release plaats.

Vloeiend 90Hz-scherm van 6,44 inch

De OnePlus Nord heeft een 6,44 inch-amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Die combinatie zorgt voor een langwerpig scherm met een beeldverhouding van 20 bij 9. Het scherm heeft een ververssnelheid van 90Hz, waardoor de telefoon soepel en snel aanvoelt. Dit betekent dat het display 90 keer per seconde ververst wordt, wat een stuk hoger is dan de standaard ververssnelheid van 60Hz.

In het scherm is ook de optische vingerafdrukscanner verwerkt. Daarnaast is de Nord het eerste toestel van de fabrikant met een dubbele selfiecamera. De camera’s zitten in de linker bovenhoek van het display. De primaire selfiecamera heeft een resolutie van 32 megapixel. Ook is er een groothoeklens aanwezig van 8 megapixel. Daarmee schiet je selfies met een hoek van 105 graden, waardoor je dus meer op beeld zet.

5G en vier camera’s op achterkant

OnePlus kiest voor de Snapdragon 765G-processor. Deze chip biedt een goede combinatie tussen prestaties en accuduur voor een aantrekkelijke prijs. Ook heeft deze chip 5G-ondersteuning, al heb je hier in Nederland nog weinig aan. Het nieuwe mobiele netwerk is nog niet breed beschikbaar.

Op de achterkant van de OnePlus Nord zitten vier camera’s. De primaire camera is dezelfde 48 megapixel-lens als bij de OnePlus 8. Met de 8 megapixel-groothoeklens schiet je wijdere shots, wat bijvoorbeeld handig is voor landschapsfotografie of groepsfoto’s. Daarnaast is er een dieptesensor aanwezig voor portretfoto’s en met de macrocamera maak je close-ups. Zo kun je plaatjes schieten van insecten of bijvoorbeeld een bloem van dichtbij. Dat kan echter in een resolutie van 2 megapixel, waardoor je niet al teveel details vastlegt.

Gezichtsherkenning is aanwezig en er is plaats voor twee simkaarten. Uitbreiden van het interne geheugen is niet mogelijk en ook een koptelefoonaansluiting ontbreekt. Verder is aan de onderkant een enkele speaker aanwezig. Aan de zijkant zit een fysiek schuifje om tussen geluidsprofielen te schakelen.

Grote accu, snel opladen en Android 10

De OnePlus Nord heeft een forse accu van 4115 mAh, met ondersteuning voor snelladen via de Warp Charge 30T-techniek. Met de meegeleverde usb-c-lader zit de accu na een half uur laden voor zo’n 70 procent vol. Draadloos opladen ontbreekt en blijft voorbehouden aan de duurdere OnePlus 8 Pro.

Tot slot brengt OnePlus het toestel uit met Android 10 met daaroverheen de OxygenOS-schil. Deze skin lijkt op stock-Android en bevat weinig voorgeïnstalleerde apps. Daarbij kiest OnePlus nog eens voor iets meer Google. In plaats van eigen apps zijn namelijk Google Telefoon en Berichten op het toestel te vinden.

OnePlus Buds officieel: adviesprijs 89 euro

Naast de Nord heeft OnePlus ook de OnePlus Buds gepresenteerd. Dit zijn de eerste volledig draadloze oordopjes van de fabrikant. Ze zijn verkrijgbaar in het zwart, blauw en wit en kosten 89 euro.

Active noise cancellation is niet aanwezig, maar wel worden omgevingsgeluiden weggefilterd tijdens gesprekken. Op een enkele lading van de dopjes kun je zeven uur muziek luisteren. Het doosje heeft ook een ingebouwde accu. Als je die helemaal oplaadt, kun je maximaal 30 uur muziek luisteren.

OnePlus Nord prijs en release

De prijzen en release van de OnePlus Nord vind je hieronder. Het toestel is per direct (21 juli) te pre-orderen bij Belsimpel, T-Mobile en Coolblue. De release vindt plaats op 4 augustus.

OnePlus Nord (grijs / blauw) 8GB / 128GB – vanaf 21 juli voor 399 euro

voor OnePlus Nord (grijs / blauw) 12GB / 256GB – vanaf 21 juli voor 499 euro

voor OnePlus Buds (zwart / blauw / wit) – vanaf 21 juli voor 89 euro

