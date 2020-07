De OnePlus Nord-release nadert en de fabrikant laat dan ook steeds meer los over het betaalbare toestel. OnePlus is nu nog een stap verder gegaan en heeft een officiële foto van de Nord op de Indiase Amazon-site geplaatst.

Officiële OnePlus Nord-foto

Geruchten en renders gaan al erg lang rond over het internet, maar sinds kort deelt de Chinese smartphonemaker zelf ook meer over zijn komende OnePlus Nord. Nu heeft OnePlus ook voor het eerst de achterkant van het toestel laten zien met een foto.

De afbeelding is gepubliceerd op een OnePlus Nord-pagina op Amazon India en lijkt te komen van een teaser-video die het bedrijf deelde op social media. Bekijk hier de OnePlus Nord-teaser op Instagram.

Het plaatje is helaas niet zo scherp en verklapt niet bijster veel, maar het geeft ons wel een betere blik op de camera’s. In tegenstelling tot veel geruchten, lijkt het erop dat het apparaat een driedubbele camera biedt. Voorheen suggereerden veel analisten dat de OnePlus Nord een viervoudige camera-opstelling had.

Daarnaast zien we dat de randen aan de achterkant licht gebogen zijn, iets wat tevens niet geldt voor de voorzijde. Dit vat alle visuele onthullingen wel samen, maar de foto leert ons gelukkig meer dan alleen dat. Door deze publicatie is het overduidelijk dat OnePlus spoedig de telefoon gaat uitbrengen, hoogstwaarschijnlijk ergens volgende week. Als we de geruchten moeten geloven, gebeurt dit op 10 juli in India.

OnePlus Nord prijs en specificaties

De OnePlus Nord lijkt een poging van de fabrikant om aan zijn fans te laten zien dat het nog steeds betaalbare telefoons kan maken. Hoewel geruchten over de hardware bleven opduiken, was de prijs echter voor lange tijd een raadsel.

OnePlus heeft de prijs nu bevestigt en zegt dat de Nord wordt uitgebracht voor 499 euro. Hiervoor krijg je onder meer een Snapdragon 765G die ondersteuning biedt voor 5G. Daarnaast kun je een 90Hz-beeldscherm verwachten waarin zich linksboven twee selfiecamera’s bevinden.

Wil je meer weten over deze komende smartphone? Check dan de 8 dingen die wij al weten over de OnePlus Nord.

