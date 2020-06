OnePlus heeft bevestigd dat er in juli een nieuwe smartphone wordt gepresenteerd. De release van de betaalbare OnePlus Nord vindt in juli plaats, maar verdere details ontbreken nog.

OnePlus Nord release bevestigd

Dat is duidelijk geworden via een recent aangemaakt Instagram-account van de smartphonefabrikant. Het account met de naam OnePlusLiteZThing werd onthuld in een persbericht. In datzelfde bericht werd genoemd dat OnePlus komt met een ‘lijn van betaalbare smartphones’.

Daarbij valt het op dat er niet wordt gesproken over slechts één toestel, maar meerdere. Of het gaat om toestellen met de OnePlus-branding of een heel eigen (sub)merk is nog de vraag. De fabrikant wil zich ook meer focussen op andere producten zoals draadloze oordopjes en televisies.

Inmiddels zijn er al tienduizenden volgers die het mysterieuze account volgen en enkele berichten geplaatst. Het vierde bericht bevat een stukje morsecode. Eenmaal omgezet is daar het woord ‘juli’ te lezen. Zodoende lijkt het erop dat we volgende maand een nieuwe OnePlus-smartphone gaan zien.

Naast de morsecode publiceert het Instagram-account binnenkort meer puzzels. OnePlus kennende doen ze dat om zo een hype te creëren, iets waar de fabrikant bekend om staat.

Promotionele afbeelding verschenen

Een Duitse Twitter-gebruiker, Nils Ahrensmeier, heeft nog een extra promotionele afbeelding gevonden van OnePlus, die boven het artikel te zien is. Op dat plaatje is de slogan “New beginnings” te lezen. Ook is het woord Nord te ontwaren, wat erop wijst dat het betaalbare toestel waarschijnlijk als OnePlus Nord op de markt komt.

Hoewel de Duitser onbekend is, zijn bronnen met een betere reputatie zoals Ishan Agarwal of de Duitser Roland Quandt vol lof over de vondst. Daardoor lijkt het er nog meer op dat het gaat om een officiële afbeelding. Meer informatie, zoals de exacte presentatiedatum, is echter niet uit het plaatje te halen.

