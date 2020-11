‘OnePlus werkt aan Nord SE met supersnel 65 Watt-opladen’

OnePlus zou van plan zijn om nog een betaalbare smartphone in de Nord-lijn uit te brengen. De ‘OnePlus Nord SE’ is gelekt en moet zich vooral onderscheiden door de hoge oplaadsnelheid.

‘OnePlus Nord SE gelekt: dit weten we al’

Het gerucht is naar buiten gebracht door de doorgaans betrouwbare website Android Central, maar de precieze bron is onduidelijk. Het zou echter gaan om een nieuwe OnePlus-telefoon in de Nord-lijn, die bestaat uit goedkopere toestellen. De OnePlus Nord SE, zoals de smartphone zou heten, is ook relatief betaalbaar en zou beschikken over Warp Charge 65.

Dit is de supersnelle oplaadtechniek die het bedrijf met de OnePlus 8T introduceerde, en ervoor zorgt dat de telefoon in razend tempo vol zit. Volgens Android Central heeft de Nord SE een 4500 mAh-accu, die in minder dan 40 minuten volledig opgeladen zou worden. Het volledig opladen van de 8T duurt ongeveer even lang.

Verder is nog weinig over de OnePlus Nord SE bekend. De website meldt wel dat het toestel een amoled-scherm heeft, net als de normale OnePlus Nord. De goedkopere OnePlus Nord N10 5G en Nord N100, die onlangs zijn aangekondigd, hebben een minder goed lcd-display. De nieuwe Nord SE zou volgend jaar worden aangekondigd, kort na de presentatie van de OnePlus 9. De onthulling van deze telefoon vindt vermoedelijk in maart plaats, maar dit is nog niet bevestigd.

Meer over de OnePlus Nord-telefoons

De OnePlus Nord SE zou de vierde Nord-smartphone tot nu toe zijn. Eerder dit jaar kwam de OnePlus Nord, een smartphone met goede specificaties en een adviesprijs van 399 euro. Onlangs kwamen daar de Nord N10 5G en N100 bij. De Nord 10 5G kost 349 euro en heeft 5G-ondersteuning en een vloeiend 90Hz-scherm. De Nord N100 is met een prijs van 199 euro een echte budgettelefoon en valt op door de grote 5000 mAh-accu.

Binnenkort publiceren we op Android Planet een review van de OnePlus Nord N10 5G. Wil je meer lezen? Neem dan ook een kijkje in de recensie van de ‘originele’ OnePlus Nord, die we met een 8.5 hebben beoordeeld. In de video hieronder bespreken we de plus- en minpunten van het betaalbare toestel.

