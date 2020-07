OnePlus heeft wederom wat specificaties onthuld van zijn aankomende midrange-smartphone, de OnePlus Nord. De fabrikant bevestigt informatie over de chipset, schermverversingssnelheid, hoeveelheid RAM en viervoudige camera.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord-specificaties onthuld

OnePlus is alles behalve geheimzinnig over zijn spoedig lancerende telefoon, waardoor we tijdens de aankondiging niet voor verrassingen komen te staan. De Chinese telefoonmaker heeft nu weer een aantal van de belangrijkste specificaties onthuld van de OnePlus Nord.

De informatie verscheen op het forum van OnePlus en is verdeeld over twee berichten. De eerste forumpost gaat over de prestaties van de telefoon en benoemt de komst van een 90Hz-scherm. Hoewel iedereen dit al verwachtte, had OnePlus dit tot nu nog niet bevestigd. Een scherm met een hogere verversingssnelheid zorgt ervoor dat de telefoon sneller en soepeler in het gebruik is.

Verder gaat het bericht in op de aanraaksnelheid, die evenals de schermverversingssnelheid wordt gemeten in hertz. Het touchscreen van de OnePlus Nord gaat met een snelheid van 180Hz vlotter reageren dan de OnePlus 7T, die maximaal 135Hz biedt. Dit zorgt ervoor dat aanrakingen sneller worden herkend, waardoor je telefoon directer acties uitvoert.

Tot slot bevestigt het bericht de komst van een Snapdragon 765G, die ondersteuning biedt voor 5G. De chipset komt in combinatie met een werkgeheugen van maximaal 12GB. Het is nog onbekend hoeveel RAM het goedkoopste model krijgt, maar dit ligt vast en zeker niet aan de lage kant.

Viervoudige camera OnePlus Nord

De tweede forumpost onthult specificaties van de viervoudige camera op de OnePlus Nord. Ten eerste krijgt het aankomende midrange-toestel dezelfde 48 megapixel Sony IMX586-sensor als de OnePlus 8 en OnePlus 7T-serie. Wij zijn erg positief over deze camera, zoals je kunt lezen in onze OnePlus 8-review.

De hoofdcamera wordt ondersteund door een 8 megapixel-groothoeklens, wat ideaal is voor afbeeldingen van landschappen en kleine ruimtes. Daarnaast is er een 5 megapixel-dieptesensor voor het bekende bokeh-effect, waarmee je de achtergrond van een portretfoto vervaagt. Een macrosensor, waarvan de resolutie onbekend is, maakt het kwartet compleet. Met een macrocamera kun je van een paar centimeter afstand tot een object toch nog scherpe foto’s maken.

Tot slot bevestigt OnePlus dat de primaire selfiecamera 32 megapixel-plaatjes schiet. Deze wordt bijgestaan door een groothoeklens, waarmee je ook goede selfies maakt in grotere groepen. De fabrikant deelt geen resolutie, maar volgens geruchten gaat het om een 8 megapixel-sensor.

Prijzen en release OnePlus Nord

De OnePlus Nord wordt een stuk goedkoper dan de toestellen die het bedrijf de laatste jaren uitbracht. OnePlus bevestigde eerder dat de Nord minder dan 499 dollar kost. Wat de smartphone in Nederland gaat kosten is nog onbekend, maar het is zeker dat hij betaalbaarder wordt dan de de OnePlus 8 (699 euro) en OnePlus 8 Pro (899 euro).

De OnePlus Nord wordt op 21 juli onthuld en dan komen we dus alles te weten over de definitieve specificaties en adviesprijs. Kun je niet wachten tot het zover is? Bekijk dan welke dingen we al weten over de OnePlus Nord.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de OnePlus Nord. Check ook de Android Planet-app!

Meer lezen over OnePlus