De OnePlus Nord is vorige week gepresenteerd, onze review staat net live en nu is er ook een video verschenen van de bekende YouTuber JerryRigEverything. Daaraan onderwerpt hij de Nord aan een ware ‘marteltest’.

OnePlus Nord stevigheid: uitgebreide test

De OnePlus Nord is pas vanaf 4 augustus te koop, maar lijkt nu al een interessante speler te worden voor de tweede helft van 2020. YouTuber JerryRigEverything heeft het toestel flink aan de tand gevoeld met stanleymessen, vuur en brute kracht.

De titel van het filmpje verraadt het al; OnePlus heeft compromissen moeten sluiten qua stevigheid om dit prijspunt te bereiken. Wat die compromissen precies zijn, check je in onderstaande video. Eerst krast de YouTuber op het scherm met een stanleymes, waardoor lelijke krassen ontstaan. Gelukkig levert de fabrikant een voorgeïnstalleerde screenprotector mee, waardoor het scherm zelf nog even krasvrij blijft.

Daarna is het tijd voor de echte test qua krasvastheid. Daarvoor wordt de schaal van Mohs gebruikt. De Nord is voorzien van Gorilla Glass 5 en er ontstaan krassen op het scherm bij een hardheid van 6 Mohs. Dat is vrij normaal in smartphoneland, waar toestellen nagenoeg altijd een laagje gehard glas bevatten. Zo veroorzaakt een muntje of sleutelbos in je broekzak geen schade aan het scherm, maar een korreltje zand kan makkelijk een venijnige kras achterlaten.

Plastic frame heeft gevolgen voor stevigheid

Het frame is gemaakt van plastic en met een stanleymes en wat kracht zorgt dat al snel voor een gehavende zijkant. De knopjes van het toestel zijn wel gemaakt van metaal. Ook pakt Jerry een aansteker om te kijken wanneer de vlam beschadigingen veroorzaakt aan het onderliggende schermpaneel. Na zo’n 25 seconden ontstaat een verkleuring, die weer gedeeltelijk wegtrekt.

Tot slot wordt er flinke kracht gezet om het toestel door proberen te buigen. Als de achterkant flink wordt ingedrukt ontstaat er een kleine buiging, maar er breekt niks. Als er kracht wordt gezet vanaf de schermkant, breekt eerst het plastic frame bij de volumeknop. Daarna wordt nog meer kracht gezet en dat is fataal voor het onderliggende scherm, wat daardoor kapot gaat.

De glazen voor- en achterkant komen echter ongeschonden uit te strijd en dat is opmerkelijk. Jerry sluit af door te zeggen dat je de Nord dus niet moedwillig kapot moet proberen te maken. Het toestel in je kontzak steken moet je misschien ook maar even laten en een hoesje gebruiken is een goed idee.

OnePlus Nord review

De uitgebreide review van de OnePlus Nord op Android Planet staat nu online . Daarin bespreken we ook het ontwerp en de stevigheid. Uiteraard gaan we ook in op alle andere facetten van het toestel en zetten we de voor- en nadelen voor je op een rij.

Ook kun je onze onderstaande videoreview checken, waarmee je binnen enkele minuten bent bijgepraat over de OnePlus Nord.

