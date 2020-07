OnePlus Nord krijgt direct eerste update met cameraverbeteringen

De OnePlus Nord is nog niet verkrijgbaar, maar de Chinese fabrikant maakt meteen een software-update voor de smartphone beschikbaar. Hiermee worden diverse verbeteringen voor de camera doorgevoerd.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord-update maakt camera beter

Als je de OnePlus Nord hebt besteld en het toestel straks in huis hebt, kun je meteen een software-update downloaden. OxygenOS-versie 10.5.1 staat dan voor je klaar en deze update voegt voornamelijk cameraverbeteringen door.

Zo moeten foto’s die je binnen maakt beter ogen, wordt het bokeh-effect van de dieptesensor (voor portretfoto’s) verbeterd en moet de OnePlus Nord minder stroom verbruiken als je 4K-video’s in 60 frames per seconden maakt. De update is 103MB groot en voegt dus geen enorme veranderingen door, maar zorgt er wel voor dat de camera net ietsjes beter is.

OnePlus rolt regelmatig software-updates uit voor zijn toestellen en gaat ook de Nord van de nodige upgrades voorzien. Het bedrijf belooft de smartphone twee jaar lang van Android-updates te voorzien, waardoor ‘ie kan rekenen op Android 11 en 12. Daarnaast ontvangt de OnePlus Nord drie jaar lang beveiligingspatches, zodat de telefoon beschermd blijft tegen kwetsbaarheden in Android.

Meer over de OnePlus Nord

Met de OnePlus Nord brengt de Chinese fabrikant voor het eerst sinds jaren weer een midrange toestel uit. Het toestel heeft vlotte specificaties en beschikt bijvoorbeeld over een 6,44 inch-amoled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Daardoor voelt de smartphone sneller en soepeler aan dan veel andere toestellen in deze prijsklasse.

De Nord is voorzien van een Snapdragon 765G-chip, 8/12GB RAM, 128/256GB opslagruimte, 4115 mAh-accu met 30 Watt-snelladen, viervoudige camera achterop, dubbele selfiecamera en een strak design. Het toestel is met een adviesprijs van 399 euro aanzienlijk goedkoper dan de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, die respectievelijk 699 en 899 euro kosten.

Het is al mogelijk om de OnePlus Nord te pre-orderen en op 4 augustus vindt de release plaats. Tot die tijd houden we je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws via onze website, de nieuwsbrief en gratis Android Planet-app. Neem alvast een kijkje in onze OnePlus Nord preview (zie hieronder) voor meer over de nieuwe telefoon.