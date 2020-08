De OnePlus Nord is pas een kleine twee weken verkrijgbaar, maar nu rolt weer een update uit voor het midrange-toestel. Met de update wordt de camera verbeterd en problemen met het scherm opgelost. Lees hier alles.

OnePlus Nord-update: scherm en macrocamera

OnePlus is begonnen met de uitrol van een update voor de nieuwe OnePlus Nord. Het gaat om versie 10.5.4 van OxygenOS, de schil die het bedrijf over Android heen legt. Er zijn onder andere systeemverbeteringen doorgevoerd. Zo is de snelheid van de galerij-app verbeterd en wordt een issue met muziek dat werd gepauzeerd als de frontcamera werd geopend, opgelost.

Verder wordt gesproken over een ‘verbeterde display-ervaring’, maar meer details noemt OnePlus niet in de changelog. Eerder liet de fabrikant weten te komen met een update voor verschillende schermklachten. Er zijn namelijk gebruikers die in verschillende omstandigheden een groene of paarse tint op het display zien.

Ook zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd voor de camera. Zo is de kwaliteit van videogesprekken met de frontcamera verbeterd. Daarnaast zijn selfies gemaakt in mindere lichtomstandigheden beter geworden. Tot slot is de macrocamera aangepakt. In de changelog lezen we over aanpassingen aan de levendigheid en kleurechtheid van gemaakte close-ups.

De update rolt gefaseerd uit, waardoor het even kan duren voordat jij ‘m op je OnePlus Nord ziet verschijnen. Nog geen melding van de update, maar wil je toch handmatig checken of die klaarstaat? Ga dan naar ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdates’ om te controleren of je ‘m kan downloaden en installeren.

OnePlus Nord (video)review

In de OnePlus Nord review check je verschillende foto’s, onder andere gemaakt met die macrocamera. De kiekjes daarvan laten echter te wensen over en die camera is dan ook niet meer dan een gimmick. Bekijk tevens onderstaande videoreview van de OnePlus Nord, waarin we je binnen enkele minuten helemaal bijpraten over het toestel.

