Volgens nieuwe geruchten komt de OnePlus Z als de ‘OnePlus Nord’ op de markt. Daarnaast krijgt de aankomende smartphone vier camera’s op de achterkant, aldus een doorgaans betrouwbare bron.

Gerucht: OnePlus Nord krijgt vier camera’s op achterkant

De nieuwe geruchten over de camera zijn afkomstig van de bekende Twitter-gebruiker Max J. In een tweet van hem staat het woord ‘soon’, waarbij we vier kleine ronde camera’s zien. Dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van vier camera’s op de achterkant van de OnePlus Nord.

Toen de eerste geruchten over dit toestel naar buiten kwamen, werd er nog gesproken over twee camera’s aan de achterzijde. In latere geruchten ging het over drie sensoren en nu krijgt het toestel er misschien wel vier.

Specificaties daarvan zijn nog onbekend, maar de hoofdcamera zou een sensor krijgen van 48 megapixel. Ook een 16 megapixel-groothoeklens is aanwezig voor wijdere shots. Daarnaast is een zoomlens genoemd, evenals een macrocamera voor foto’s van dichtbij. Andere opties zijn het vastleggen van diepte-informatie voor het maken van portretfoto’s of een kleurenfilter-lens, zoals op de OnePlus 8 Pro te vinden is.

‘OnePlus Z komt als OnePlus Nord op de markt’

Volgens andere geruchten wil OnePlus het toestel op de markt brengen als de OnePlus Nord. In eerste instantie werd nog gesproken over OnePlus 8 Lite. Later werd de naam OnePlus Z veelal gebruikt in het geruchtencircuit.

Het toestel wordt uitgerust met een oled-scherm van 6,4 inch en ververssnelheid van 90Hz. De processor wordt volgens geruchten de Snapdragon 765, met 5G-ondersteuning. Een accu van 4000 mAh is ook aan boord en kan worden opgeladen met maximaal 30 Watt.

Er komen verschillende varianten op de markt qua werk- en opslaggeheugen, waaronder een model met 8GB RAM en 128GB opslag. Tot slot draait het toestel standaard op Android 10 met daaroverheen de eigen OxygenOS-schil.

Lees meer over OnePlus: