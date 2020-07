De OnePlus Nord lijkt in veel opzichten op de OnePlus 8, dus wat zijn de verschillen? En wanneer je ongeveer 500 euro in je zak hebt: biedt de OnePlus Nord of OnePlus 7T dan meer waar voor je geld? Tijd voor een vergelijking.

OnePlus Nord vs OnePlus 8 vs OnePlus 7T: een vergelijking

1. Formaat en design

De OnePlus Nord, OnePlus 8 en OnePlus 7T hebben ongeveer hetzelfde formaat. De afmetingen zijn nagenoeg gelijk. Een veel belangrijker verschil zien we terug in het scherm. Daar waar de kersverse Nord een ‘pilvormige’ inkeping voor de dubbele selfiecamera heeft, beschikt de OnePlus 8 over een subtieler vormgegeven inkeping. Bij de OnePlus 7T zit de notch precies in het midden en heeft ‘ie de vorm van een waterdruppel.

De OnePlus 8

De OnePlus 7T en 8 hebben beiden een 6,55 inch-scherm. De OnePlus Nord is met zijn diagonaal van 6,44 inch ietsjes kleiner, maar zeker geen compacte smartphone. De ppi-waardes van de telefoons, die aangeeft hoe scherp het scherm is, ontlopen elkaar ook maar weinig. Alle drie zitten ze rond een ppi van 400, wat in de praktijk betekent dat je prima films en series kunt kijken. Alles oogt scherp en afzonderlijke pixels zijn niet te onderscheiden.

2. Prijzen

De OnePlus Nord komt in de winkels te leggen voor een adviesprijs van 399 euro. Voor 100 euro meer haal je de krachtigere versie in huis. De OnePlus Nord is zowel los als in combinatie met een abonnement verkrijgbaar.

OnePlus Nord adviesprijs

128GB opslag en 8GB werkgeheugen: 399 euro

256GB opslag en 12GB werkgeheugen: 499 euro

De OnePlus 7T is al een tijdje verkrijgbaar, waardoor de adviesprijs van 599 euro niet altijd meer gehanteerd wordt. Veel webwinkels bieden de telefoon tientallen euro’s goedkoper aan. In onze prijsvergelijker staan de actuele deals voor wanneer je op zoek bent naar een losse OnePlus 7T, of een OnePlus 7T met abonnement.

OnePlus 7T adviesprijs

128GB opslag en 8GB werkgeheugen: 599 euro

De OnePlus 8 heeft een adviesprijs van 699 euro, maar is bij sommige winkels inmiddels in prijs gezakt, waardoor je een paar tientjes voordeliger uit bent. In onze prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse OnePlus 8, of OnePlus 8 met abonnement.

OnePlus 8 adviesprijs

128GB opslag en 8GB werkgeheugen: 699 euro

256GB opslag en 12GB werkgeheugen: 799 euro

V.l.n.r: OnePlus Nord, OnePlus 7T en OnePlus 8

3. Camera’s

Qua formaat ontlopen de OnePlus-telefoons elkaar dus maar weinig, maar die vlieger gaat niet op voor de camera’s. De drie toestellen hebben ieder hun eigen camera-opstelling meegekregen, zoals onderstaande tabel laat zien. Wel delen de OnePlus Nord en OnePlus 8 dezelfde primaire camera; die van de 7T heeft ook een 48 megapixel-resolutie, maar iets grotere kijkhoek.

Onderdeel OnePlus Nord OnePlus 8 OnePlus 7T Hoofdcamera 48 megapixel 48 megapixel 48 megapixel Groothoeklens 8 megapixel 16 megapixel 16 megapixel Derde camera 2 megapixel-macrocamera 2 megapixel-macrocamera 12 megapixel-telefotolens Vierde camera 5 megapixel-dieptesensor Niet aanwezig Niet aanwezig

Ook aan de voorkant zien we duidelijke verschillen op het gebied van camera’s. De Nord is als enige uitgerust met een dubbele selfiecamera. De 32 megapixel-hoofdsensor wordt bijgestaan door een 8 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde gebruik je voor het maken van groepsfoto’s. De OnePlus 8 en 7T houden het bij een enkele selfiecamera, die nagenoeg identiek aan elkaar zijn.

4. Prestaties

Onder de motorkap verschillen de OnePlus Nord, 8 en 7T behoorlijk van elkaar. Eerstgenoemde is het meest betaalbaar van het stel en heeft daarom de minst presterende processor. Daarmee bedoelen we niet dat Snapdragon 765G-chip (met 5G-ondersteuning) van de Nord slecht is – integendeel zelfs – maar qua power moet hij het afleggen tegenover de Snapdragon 865 en Snapdragon 855 Plus-chip van respectievelijk de 8 en 7T.

Voor de meeste mensen is de OnePlus Nord echter snel genoeg voor alledaagse taken en ook grafisch veeleisende games als Call of Duty: Mobile draaien zonder problemen. Opvallend genoeg delen de drie OnePlus-telefoons dezelfde hoeveelheid RAM en opslag. Dit betekent dat je zowel de OnePlus Nord, 8 als 7T in twee uitvoeringen kunt kopen: 8GB RAM/128GB opslag en 12GB/256GB. Niet alle configuraties zijn overigens even goed verkrijgbaar.

5. Accu en software

Qua accucapaciteit trekt de OnePlus 7T aan het kortste eind. Kijkend naar het forse scherm heeft dit toestel in theorie de minste accuduur. De rode draad is dat het trio over Warp Charge beschikt, waardoor je kunt snelladen met een vermogen van 30 Watt. Binnen een halfuurtje zit de accu van alle drie de toestellen daardoor voor 50 tot 70 procent vol.

6. Aankoopadvies

Samenvattend ontlopen de toestellen elkaar maar weinig, maar ze zijn zeker niet identiek. Ben je op zoek naar een betaalbare smartphone met een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding? Dan moet je bij de OnePlus Nord zijn. Het toestel ‘leent’ een hoop functies van zijn duurdere broers, maar is honderden euro’s goedkoper.

De OnePlus Nord biedt daarmee het meeste waar voor je geld. De telefoon is vanaf 4 augustus verkrijgbaar, maar nu alvast vooruit te bestellen. In onderstaande prijsvergelijker kun je gemakkelijk filteren op kleur, opslaggeheugen en meer.

Ben je de hele dag met je smartphone in de weer en hecht je veel waarde aan snelheid? Dan is de OnePlus 8 de beste keuze. Dit toestel heeft bovendien betere camera’s dan de Nord en een subtieler afgewerkte notch. Daartegenover is het toestel wel honderden euro’s duurder. Via onderstaande prijsvergelijker check je de meest actuele deals.

De OnePlus 7T is vooral een goede ‘tussenoplossing’. Ben je niet overtuigd van de camera’s van de Nord en vind je het fijn om de snelste Snapdragon-processor van vorig jaar te hebben, maar ligt de OnePlus 8 net buiten je budget? Dan is de 7T een hele degelijke optie, maar hij heeft niet de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

