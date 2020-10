De OnePlus Nord en kersverse Nord N10 schelen maar een paar tientjes en zitten ook qua specificaties dicht bij elkaar. Maar, ze zijn zeker niet identiek. In deze OnePlus Nord vs OnePlus Nord N10 5G vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen op een rij.

OnePlus Nord vs OnePlus Nord N10 5G

OnePlus begon ooit als ‘flagship killer’. Het bedrijf bood ontzettend krachtige telefoons aan voor een fractie van de prijzen die concurrenten rekenden. Dat unieke kenmerk kwam de afgelopen jaren onder druk te staan, want OnePlus-telefoons werden alsmaar duurder.

De fabrikant heeft daarom de Nord-serie geïntroduceerd. Deze toestellen grijpen terug naar de roots van het bedrijf: goede telefoons voor een betaalbare prijs. Vooral de reguliere Nord en Nord N10 ontlopen elkaar op het eerste oog maar nauwelijks. Daarom onderwerpen we deze toestellen aan een vergelijking. De OnePlus N100 is met zijn lagere adviesprijs duidelijk op een ander publiek gericht, dus die laten we in dit stuk buiten beschouwing.

1. Scherm en behuizing

Te beginnen met de buitenkant van beide Nord-telefoons. De OnePlus Nord N10 heeft een lcd-paneel (van 6,49 inch), dat in alle vlakken zijn meerdere moet erkennen aan het amoled-display (met hdr10+) van de gewone Nord (van 6,44 inch). Amoled is onder meer beter in het weergeven van kleur, tonen van contrasten én is energiezuiniger.

Wel is het fijn dat beiden toestel een 90Hz-ververssnelheid hebben: dit levert vloeiende animaties op. Dat merk je bijvoorbeeld tijdens het gebruiken van de vingerafdrukscanner. Op de reguliere Nord zit overigens in het scherm verwerkt. Bij de Nord N10 moet je je vinger op de fysieke scanner achterop leggen. Verder is deze uitbreiding voor de Nord-familie iets groter dan het basismodel, maar het scheelt niet veel.

OnePlus Nord

OnePlus Nord N10 5G

2. Hardware

De OnePlus Nord is krachtiger dan de OnePlus Nord N10. Dat heeft alles te maken met de processor. Eerstgenoemde wordt aangestuurd door de Snapdragon 765G-chip; de N10 draait op de kwalitatief iets mindere 690-processor van Snapdragon.

In theorie leent de normale Nord zich daarom beter voor het spelen van games en kijken van films. Verder kun je dit toestel in twee opslagcapaciteiten aanschaffen: 128GB en 256GB. De Nord N10 is alleen met 128GB opslag verkrijgbaar.

3. Camera’s

Beide Nord-telefoons in totaal vijf camera’s, maar er zijn wel verschillen. Te beginnen met de plaatsing van de sensoren. Bij het basismodel zijn de lenzen op de achterkant verticaal onder elkaar geplaatst, terwijl de N10 daarentegen een ‘camera-eiland’ heeft.

Beide toestellen hebben een hoofdcamera, groothoeklens, portretlens en macrocamera (die je voor close-ups gebruikt). De groothoeklens (8 megapixel) en macrocamera (2 megapixel) zijn identiek, maar de hoofdcamera’s en portretlenzen verschillen wel degelijk.

De N10 heeft namelijk een primaire camera van 64 megapixel, het basismodel blijft op 48 megapixel steken. Bij de portretcamera, die je dus voor portretfotografie gebruikt, zijn de rollen omgedraaid. Hier trekt de reguliere Nord met 5 megapixel duidelijk aan het langste eind. De N10 heeft namelijk een 2 megapixel-portretcamera. Die vlieger gaat ook op voor de voorste camera’s. De normale Nord heeft een 32 megapixel-selfiecamera, de N10 moet het met de helft doen (16 megapixel).

4. Adviesprijs

Ook niet geheel onbelangrijk: de prijs. Een losse OnePlus Nord start bij 399 euro. Voor dat geld krijg je de versie met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag in huis. Voor 100 euro meer tik je de variant met respectievelijk 12GB en 256GB op de kop. Uiteraard kun je de OnePlus Nord ook met abonnement kopen. Hij is in twee kleuren te koop: grijs en blauw.

De OnePlus Nord N10 5G heeft een adviesprijs van 349 euro, maar het is nog onduidelijk vanaf wanneer het toestel te koop is. Hij is in één kleur verkrijgbaar: grijs. Ook qua opslagcapaciteit en werkgeheugen is er een versie beschikbaar: 6GB RAM en 128GB ROM. Wel kun je de opslag van de N100 uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaart, en dat zie je niet vaak bij OnePlus-telefoons.

Uiteraard gaat Android Planet binnenkort aan de slag met de OnePlus Nord N10 5G. Onze bevindingen publiceren we te zijner tijd in een review. Wil je daarvan op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. De normale Nord hebben we al uitgebreid kunnen testen. Hoe dat is bevallen, lees (of zie) je in de review van de OnePlus Nord:

