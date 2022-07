Gerucht: tweede smartwatch OnePlus krijgt rechthoekig scherm

Volgens geruchten werkt OnePlus aan een tweede horloge die wordt uitgebracht onder de OnePlus Nord-merknaam. Van die smartwatch zijn nu verschillende afbeeldingen opgedoken.

‘Dit is de OnePlus Nord Watch’

Dat er wordt gewerkt aan een nieuw slim horloge van OnePlus was eerder al bekend, maar nu weten we ook wat we kunnen verwachten. In een app van de fabrikant zijn er namelijk verschillende afbeeldingen van de smartwatch te zien. Het kleurenscherm heeft een rechthoekige vorm met wat afgeronde hoeken. Zaken als resolutie of diagonaal zijn nog onbekend. Datzelfde geldt ook voor de processor, besturingssysteem en andere specificaties.

Wel zien we een fysieke draaiknop aan de rechterkant van de horlogekast, waarmee ‘ie er heel anders uitziet dan de eerste OnePlus Watch. Die heeft namelijk een rond display en twee drukknoppen in plaats van een kroonwieltje. Op de afbeeldingen zien we ook verschillende digitale wijzerplaten en het wordt ook mogelijk om zelfgemaakte foto’s in te stellen als watchface.

Eerste specificaties OnePlus Nord Watch

Het horloge gebruik je onder andere voor het bijhouden van slaapgedrag en gezette stappen, maar ook het meten van de hartslag of het zuurstofniveau van het bloed. Je kunt er ook allerlei activiteiten en work-outs mee in de gaten houden, zoals wandelen en fietsen.

De Nord Watch wordt volgens geruchten sowieso uitgebracht in India, waar het horloge omgerekend zo’n 125 euro kost. De OnePlus Watch kwam in 2021 op de markt en heeft een adviesprijs van 159 euro. Of we het nieuwe horloge ook hier kunnen verwachten is nog onbekend.

Deze smartwatches verwachten we nog in 2022

We verwachten dit jaar nog veel meer horloges van verschillende merken. Volgende maand is het onder andere tijd voor Samsung met de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro en ook verwachten we binnenkort meer te horen van Google en hun Pixel Watch. Natuurlijk zijn er nog veel meer interessante slimme horloges op komst, check daarvoor ook even ons eerder gepubliceerde overzicht.

