OnePlus Nord Watch: dit denken we al te weten over de smartwatch

OnePlus’ Nord-producten staan bekend om de prima prijs-kwaliteitverhouding. De verwachting is dat binnenkort ook een Nord-smartwatch verschijnt. Niks is nog officieel, maar hier vind je alles wat we tot nu toe over de OnePlus Nord Watch weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus Nord Watch: overzicht met verwachtingen

De OnePlus Nord Watch zal niet de eerste smartwatch zijn die de Chinese fabrikant op de markt brengt. In mei 2020 verscheen namelijk de OnePlus Watch. Een degelijke smartwatch, maar hij blies niemand omver. Het horloge had matige eigen software, maar wel een indrukwekkende batterijduur van bijna twee weken.

De laatste maanden gaan er veel geruchten rond over de nieuwe Nord Watch en met de recente aanmeldingen van een smartwatch door OnePlus bij Bluetooth SIG (registratie van producten met bluetooth), lijkt de Nord Watch vrijwel zeker onderweg te zijn. In dit overzicht vind je alles wat we weten.

Verschillende ontwerpen

De vorige OnePlus Watch kwam in één ronde uitvoering. De Nord Watch is echter al in meerdere vormen gelekt. Zo zouden er vijf verschillende varianten zijn met verschillende afmetingen. 91Mobiles publiceerde eerder meerdere renders van de toekomstige smartwatch.

Op de renders zijn zowel vierkante als ronde smartwatches te zien. Eén van de ronde horloges lijkt extra stevig te zijn gebouwd. Dit kan betekenen dat het om een pro-model gaat met een focus op fysiek actieve gebruikers. Alle smartwatches hebben minstens één knop aan de zijkant om hem te bedienen.

We weten niet welke vorm van de Nord Watch definitief zal zijn of dat ze misschien allemaal worden uitgebracht. Dat tweede lijkt ons minder aannemelijk.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm en specificaties

De OnePlus Nord Watch lijkt een helder amoled-scherm te hebben, net als zijn voorganger. Afhankelijk van het model verandert de resolutie van het scherm. Zo hebben de vierkante horloges een resolutie van 240 bij 280 en 368 bij 448 pixels en de ronde modellen 240 bij 240 en 390 bij 390 pixels.

De verwachting is dat de smartwatch in de basis overeenkomt met de eerste OnePlus Watch. Dat betekent een grote batterij (402 mAh), ingebouwde gps en IP68 water- en stofbestendigheid. Of er nog echt unieke functionaliteiten op de Nord Watch zullen zitten, is even afwachten.

OnePlus Watch

Wel kunnen we er vanuit gaan dat de OnePlus Nord Watch een nfc-chip heeft. Dat is het onderdeel dat contactloos betalen via Google Pay mogelijk maakt, maar wat ontbrak op de eerste OnePlus Watch.

Software blijft efficiënt

Het grote pijnpunt van de OnePlus Watch was de eigen software. Steeds meer smartwatches stappen over op het besturingssysteem Wear OS van Google. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Watch 5 en Fossil Gen 6. Het voordeel hierbij is dat app-makers voor meerdere smartwatches apps kunnen ontwikkelen. Het aanbod voor de gebruiker is daardoor erg ruim.

De eigen software van de OnePlus Watch had geen apps van derden. Dat limiteert de mogelijkheden voor de consument en dat is jammer. Wel is de software erg zuinig en daardoor ging de Watch bijna twee dagen op een accu mee.

Op gelekte screenshots lijkt het besturingssysteem op de Nord Watch ook de eigen software te zijn. Daarmee kun je de tijd bekijken, media besturen en bellen. Met de ingebouwde sensoren registreer je je hartslag, slaapniveau en het zuurstofgehalte in je bloed.

Prijs en beschikbaarheid

OnePlus heeft op het moment van schrijven nog niks bekendgemaakt over de Nord Watch. We hopen (en verwachten) dat de prijs vergelijkbaar is met die van zijn voorganger. Die kwam uit met een adviesprijs van 160 euro en was ook in Nederland beschikbaar.

De OnePlus Watch kwam in drie kleuren, namelijk zwart, zilver en goud. Of de Nord Watch in kleurrijke varianten komt, is nog niet bekend. Wij zien het in ieder geval al wel voor ons.

OnePlus Watch

OnePlus Nord breidt zich verder uit

De eerste toestellen van OnePlus stonden bekend om hun concurrerende prijskaartje met topspecificaties. Het bedrijf liet zien dat niet elke snelle smartphone duur hoeft te zijn. Naarmate het bedrijf groeide, verdween die unieke eigenschap en leunde het merk verder en verder naar de mainstream smartphonefabrikant. De OnePlus-toestellen bleven snel, maar stegen flink in prijs.

In 2020 introduceerde OnePlus de Nord. Een middenklasse Android-smartphone met OnePlus-sofware, prima specificaties en een aantrekkelijke prijs. Ondertussen zijn we al bij de Nord 2T en Nord CE 2. Ook bracht OnePlus een tijdje terug de Nord Buds uit. Een setje bluetooth oordopjes voor zo’n 50 euro die wij van Android Planet zelf bekronen als beste budget-oordopjes.

Meer weten over de OnePlus Nord Watch? Houd dan onze website in de gaten en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief.

Hier vind je de laatste OnePlus-artikelen