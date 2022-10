Dit is de OnePlus Nord Watch: betaalbare smartwatch met lange adem

OnePlus heeft zijn tweede smartwatch uit de doeken gedaan. Het gaat om de Nord Watch, een betaalbaar slim horloge met een lange accuduur.

OnePlus Nord Watch officieel aangekondigd

De OnePlus Nord Watch kwam al regelmatig voorbij in geruchten en is nu officieel gepresenteerd. Het horloge verschijnt vooralsnog alleen in India en kost daar omgerekend iets meer dan 62 euro. Naast een standaard zwarte versie is de Nord Watch ook in het donkerblauw verkrijgbaar.

De OnePlus Nord Watch heeft nogal wat weg van de Apple Watch. Het slimme horloge heeft een rechthoekig scherm met een enkele knop aan de rechterkant. Het amoled-scherm is 1,78 inch groot en heeft een resolutie van 368 bij 448 pixels. De ververssnelheid ligt op 60Hz, net als bij veel andere Android-smartwatches.

Het OnePlus-horloge is IP68-gecertificeerd, waardoor het dus prima tegen stof en water kan. De Nord Watch draait niet op Wear OS, maar eigen software van OnePlus. Dat brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Een minpunt is dat je veel minder apps kan installeren, al meldt OnePlus wel dat er bijvoorbeeld ruim 100 watchfaces zijn om uit te kiezen.

Daar komt bij dat de accuduur een stuk beter is. Waar de meeste Wear OS-horloges het een dag of anderhalf volhouden op een enkele lading, gaat de OnePlus Nord Watch tot tien dagen mee. In stand-by zou de smartwatch het zelfs 30 dagen volhouden. De OnePlus Watch, die vorig jaar werd uitgebracht, doet ruim een week met een volle batterij.

Sportfuncties en meer

Uiteraard zijn er de nodige functies aan boord om te sporten en om je gezondheid bij te houden. De OnePlus Nord Watch heeft bijvoorbeeld een hartslagmeter en kan het zuurstofgehalte in je bloed meten. Daarnaast is het horloge te gebruiken om slaapdata te verzamelen en is er een ‘stressmeter’. In totaal worden er ruim 100 workouts ondersteund en de Nord Watch registreert zelf wanneer je begint met sporten.

Het is onduidelijk of en wanneer de OnePlus Nord Watch ook buiten India verschijnt. De eerste smartwatch van de fabrikant, de OnePlus Watch, werd in Nederland uitgebracht met een adviesprijs van 159 euro. Zodra er meer bekend is over een eventuele Europese release, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

