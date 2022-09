‘Renders laten voordelige OnePlus Nord Watch zien, ook specificaties gelekt’

OnePlus brengt binnenkort een nieuwe, voordelige smartwatch uit. Deze OnePlus Nord Watch is nu te zien op renders en vertoont wel erg veel overeenkomsten met het horloge van een zekere fabrikant uit Cupertino…

‘OnePlus Nord Watch te zien op renders’

OnePlus brengt in zijn Nord-lijn al jaren voordelige smartphones uit met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Hoog tijd dus voor een smartwatch die daarbij aansluit. Deze OnePlus Nord Watch, die binnenkort op de markt komt, is nu te zien op renders van 91mobiles.

Het ontwerp vertoont wel erg veel overeenkomsten met de Apple Watch SE. In tegenstelling tot de duurdere OnePlus Watch, die een rond scherm heeft, beschikt de Nord over een rechthoekig display met relatief dikke randen. Het horloge zou verschijnen in de kleuren zwart en blauw met bijpassende bandjes.

Eerder lekten al enkele specificaties. De OnePlus Nord Watch beschikt over een 1,78 inch-oled-scherm dat een piekhelderheid van 500 nits haalt. De resolutie bedraagt 368 bij 448 pixels. Er zouden 105 verschillende fitness-modi beschikbaar zijn om je workouts bij te houden. Ook kun je je hartslag checken, het zuurstofgehalte in je bloed en de hoeveelheid stress die je ervaart.

Net als de ‘gewone’ OnePlus Watch krijgt de Nord een indrukwekkende batterijduur van maximaal 10 dagen. Dat is veel langer dan bijvoorbeeld de Galaxy Watch 5 van concurrent Samsung. De mogelijkheden zijn echter ook een stuk beperkter. Zo draait de OnePlus Nord Watch op een eigen besturingssysteem, waarmee je geen apps uit de Google Play Store kunt installeren. Je moet het doen met de apps die OnePlus zelf meelevert.

Wanneer verschijnt de OnePlus Nord Watch?

OnePlus heeft in India een website gemaakt voor de Nord Watch. Die lijkt erop te duiden dat het bedrijf dit horloge 28 september aankondigt. Of hij dan ook direct naar Nederland komt is nog onduidelijk. Ook weten we nog niet wat de smartwatch moet kosten. De ‘gewone’ OnePlus Watch heeft een prijskaartje van 159 euro. We verwachten dat de Nord voor minder dan 100 euro over de digitale toonbank gaat.

