Staat OnePlus op omvallen? Onderzoek zegt van wel, ceo ontkent

Momenteel gaat een gerucht rond dat de stekker uit OnePlus wordt getrokken. Er lijkt bewijs te zijn, maar de ceo van de Indiase tak van het bedrijf weerspreekt alle geruchten. Dit speelt er.

Reden tot paniek?

Een onderzoek van Android Headlines heeft uitgewezen dat OnePlus waarschijnlijk op zal houden te bestaan. Die conclusie trekt de website na het bestuderen van allerlei data en het houden van gesprekken met huidige en voormalige medewerkers van het Chinese merk.

Maar, er is meer aanleiding om te denken dat OnePlus kopje-onder gaat. Zo zitten de verkoopcijfers al een tijdje in een dal. Ook zou het hoofdkantoor plotsklaps gesloten zijn en is er gesneden in de personeelsbestanden van teams in het westen.

Tel daar de annuleringen van twee producten bij op (de vouwtelefoon Open 2 en het compacte vlaggenschip de 15S) en dan zou het einde verhaal moeten zijn.

Niet volgens OnePlus-ceo

Daar wil Robin Liu, ceo van de Indiase tak van OnePlus, echter helemaal niks van weten. Het vernietigende rapport was nog niet verschenen, of de OnePlus-topman plaatste een bericht op X waarin hij glashard ontkent dat er überhaupt iets speelt. Verder probeert hij de gemoederen te bedaren om verdere onrust te voorkomen.

Let wel, het gaat in het bericht alleen om de Indiase activiteiten van OnePlus. Liu spreekt niet namens de Chinese tak of het conglomeraat achter OnePlus (BBK Electronics), waardoor het onduidelijk is wat er echt achter de schermen speelt. Dat zal de tijd moeten leren.

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

Wordt ongetwijfeld vervolgd

We gaan er vooralsnog vanuit dat de ontkenning van de geruchten betekent dat het merk in ieder geval gewoon blijft bestaan. Dat is goed nieuws voor iedereen met een OnePlus in de broekzak.

Met de lancering van de OnePlus 15 en OnePlus 15R afgelopen jaar en de bijbehorende gebruikelijke vier jaar Android-updates zou OnePlus in theorie nog tot 2029 in leven blijven. Of er ooit nog een nieuwe OnePlus-telefoon uit de fabriek komt rollen, is echter de vraag. Zodra wij daar meer over horen, lees je dat op Android Planet.

Zou jij het jammer vinden als er nooit meer een nieuwe OnePlus uit zou komen? En maak je je zorgen over de beloofde updates? Vertel het ons in de reacties.