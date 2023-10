‘Officiële afbeeldingen laten opvouwbare OnePlus Open zien’

OnePlus’ nieuwste smartphone is de opvouwbare Open. Een bekende bron heeft nu officiële afbeeldingen online gezet, waarop het toestel te zien is.

OnePlus Open afbeeldingen: bekijk ze hier

De Duitse en doorgaans goed ingevoerde website WinFuture heeft officiële afbeeldingen van de OnePlus Open gepubliceerd, nog voordat de smartphone officieel is gepresenteerd. De plaatjes laten het opvouwbare toestel in vol ornaat zien. De OnePlus Open vouwt open tot een kleine tablet en is daarmee een concurrent voor de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Uitgeklapt heeft de OnePlus Open een 7,8 inch-oled-scherm met een hoge 2K-resolutie. De ververssnelheid ligt op 120Hz, waardoor beelden en animaties erg vloeiend worden getoond. Ook het ‘normale’ scherm aan de buitenkant, dat volgens de bron 6,31 inch groot is, heeft een hoge ververssnelheid en resolutie.

De Open beschikt over een erg groot camera-eiland met daarin drie lenzen. Het zou gaan om een hoofdcamera van 48 megapixel, 48 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-zoomcamera. Als we goed kijken, zien we dat de OnePlus-telefoon een periscopische zoomlens heeft, net als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 Ultra. Daarmee kun je extra ver inzoomen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Verder is de OnePlus Open mogelijk voorzien van een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Dit is de krachtigste chip die momenteel voor Android-telefoons beschikbaar is. Hier zou OnePlus maximaal 16GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij prikken. De batterij is vermoedelijk 4800 mAh groot en kan snelladen met maximaal 67 Watt.

Aankondiging is al snel

De verwachting is dat de OnePlus Open op 19 oktober wordt gelanceerd. We weten nog niet of de opvouwbare smartphone ook naar Nederland komt en wat ‘ie in dat geval moet kosten. WinFuture noemt een Amerikaanse prijs van 1700 dollar. In Duitsland wordt de Open straks niet verkocht, aangezien OnePlus hier al een tijdje niet meer actief is.

