Waarom de OnePlus Open Mike’s favoriete smartphone van 2023 is

Het is eind december en dus delen de redacteuren van Android Planet hun favoriete smartphone van 2023: voor Mike is dat de vouwbare OnePlus Open. Hij noemt ook zijn grootste teleurstelling.

De OnePlus Open: duur, maar erg goed

Laat ik beginnen met een bekentenis: ik ben geen grote fan van vouwbare smartphones. Ze zijn zwaar en heel handig vind ik het niet om in de trein met zo’n vierkant display in mijn handen te zitten. Ze houden simpelweg niet zo lekker vast. Als ik op de bank echt een groot scherm wil, pak ik liever een tablet. Bovendien zijn foldables erg duur in vergelijking met normale smartphones.

Dat laatste geldt zeker ook voor de OnePlus Open. Hij heeft een adviesprijs van 1799 euro en daar is op het moment van schrijven nog geen euro van af gegaan. Dat ik de Open toch mijn favoriete smartphone van 2023 noem, heeft vooral te maken met de verbeteringen die OnePlus doorvoerde ten opzichte van de grootste concurrent. Dat is natuurlijk de Samsung Galaxy Z Fold 5.

Relatief licht en toch erg stevig

De OnePlus Open weegt 239 gram. Dat is ongeveer net zoveel als de iPhone 14 Pro Max, benadrukte OnePlus tijdens de lancering. Hoewel dat bepaald geen licht toestel is, valt het gewicht voor een vouwbare smartphone best mee. Hij is 14 gram lichter dan de Fold 5 en met 11,7 millimeter ook merkbaar dunner. De Open ligt daarmee fijner in de hand dan de Samsung.

Dat gaat gelukkig niet ten koste van de stevigheid. Het scharnier kan een miljoen keer gebruikt worden, voelt premium aan en laat zich ook nog eens gemakkelijk openen. Het enige nadeel is de waterdichtheid. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. Met een IPX4-certificering hoef je niet bang te zijn voor regen, maar een rondje zwemmen in de wc-pot zal hij niet overleven. Dat is toch jammer.

Breed scherm aan de buitenkant

Het grootste voordeel van de OnePlus Open ten opzichte van de Galaxy Z Fold 5 is het 6,31 inch-scherm aan de buitenkant. Dat heeft dezelfde beeldverhouding als de meeste ‘normale’ smartphones. Je kunt hem daardoor ook prima gebruiken zonder het toestel open te klappen. Het buitenste display van de Fold 5 is daar eigenlijk te smal voor.

Beide schermen van de Open zijn trouwens uitstekend. Ze halen een zeer hoge helderheid van 2800 nits en voelen door de ververssnelheid van 120Hz heerlijk soepel aan. Het grote display aan de binnenkant is met 7,82 inch lekker groot.

Camera-eiland biedt steun

Zoals gezegd vind ik vouwbare smartphones in de opengeklapte stand niet lekker vast te pakken. Ik ben altijd bang dat ik ze laat vallen. Daar heeft OnePlus, bewust of onbewust, iets op gevonden. Je vinger rust tegen het ronde camera-eiland, wat voor veel meer stabiliteit zorgt. Het is zo zelfs mogelijk om hem langere tijd met één hand vast te houden als je bijvoorbeeld een video kijkt.

Snelle hardware

Naast deze prettige verfijningen ten opzichte van de concurrentie beschikt de Open gewoon over goede hardware. Hij draait op een snelle Snapdragon 8 Gen 2-chip, die beide schermen moeiteloos aanstuurt. Ook multitasken en het spelen van 3D-games is geen probleem, mede dankzij de ruime hoeveelheid werkgeheugen van 16GB. En met 512GB opslagruimte kun je behoorlijk wat bestanden bewaren.

Daarnaast laadt de OnePlus Open met 67 Watt erg rap op. De accu van 4805 mAh zit na 42 minuten helemaal vol. De Fold 5 heeft daar veel langer voor nodig. Wel kun je die telefoon ook draadloos opladen, wat met de Open helaas niet mogelijk is.

Natuurlijk is de OnePlus Open met zijn 1799 euro voor veel mensen (zoals de schrijver van dit artikel) veel te duur. Toch wilde ik OnePlus belonen voor het secuur samengestelde product dat ze op de markt hebben gebracht. Voor een eerste generatie is de Open zeer geslaagd en op veel vlakken zelfs beter dan de concurrentie. Dat is knap.

Grootste teleurstelling: Motorola Moto G73

Waar de OnePlus Open mijn favoriete smartphone van 2023 is, vond ik de Motorola Moto G73 een teleurstelling. Niet dat het voor de prijs (€ 187,99) per se een slechte smartphone is, maar hij legt het op veel vlakken af tegen zijn voorganger, de Moto G72. En dat is natuurlijk erg raar.

Zo beschikt de smartphone niet langer over een oled-scherm, maar over een lcd-display. Dat heeft minder goede zwartwaardes, een lager contrast en toont fletse kleuren. Dat zijn we anno 2023 simpelweg niet meer gewend. Bovendien is de kin onder het scherm dikker geworden in plaats van dunner.

Daarnaast verhuisde de vingerafdrukscanner van onder het scherm naar de aan-uitknop en werkt het ding matig. Ook voelt de trilmotor goedkoop aan en worden we niet enthousiast van het updatebeleid. Gelukkig is de gebruikte chip wel iets sneller dan die van de G72. Dat is tegenwoordig ook niet meer vanzelfsprekend.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2023? Of heb je je juist een flinke tegenvaller in huis gehaald? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

