Foto’s: vouwbare OnePlus Open te zien in handen van actrice

Er zijn ‘echte’ foto’s verschenen van de aankomende OnePlus Open. De Indiase actrice Anushka Sharma hield het opvouwbare toestel erg opzichtig vast toen ze dit weekend in een auto zat. Het lijkt te gaan om een bewuste marketingstunt.

OnePlus Open te zien op foto’s en in video

Sommige bedrijven doen er alles aan om nieuwe producten zo lang mogelijk geheim te houden. OnePlus is niet zo’n bedrijf. Eerdere bevestigde de Chinese fabrikant zelf al dat het aan een vouwbare smartphone werkt, de OnePlus Open. Het gaat om een concurrent van de Samsung Galaxy Z Fold 5. Van buiten ziet hij er dus uit als een normale (hoewel wat dikke) smartphone, die als je hem openvouwt verandert in een compacte tablet.

Nu is het toestel opgedoken in de handen van een Indiase actrice. Anushka Sharma deed weinig moeite om te voorkomen dat er foto’s werden gemaakt van haar OnePlus Open. Sterker nog: ze zorgde ervoor dat het enorme camera-eiland goed zichtbaar was. De website Slashleaks publiceerde er een korte video van.

Het gaat dus duidelijk niet om een lek, maar om een marketingstunt waar de actrice vermoedelijk goed voor is betaald. Sharma is in India erg beroemd en heeft tientallen miljoenen volgers op Instagram. De beelden zorgen dus voor veel gratis publiciteit. Zelfs in Nederland, zoals je op dit moment kunt lezen.

Dit weten we over de OnePlus Open

Wanneer OnePlus de Open aankondigt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk hoeven we echter niet lang meer te wachten. De release vindt vrijwel zeker nog dit jaar plaats.

We hebben alle geruchten over de smartphone al voor je op een rij gezet. De OnePlus Open lijkt aan de buitenkant een 6,3 inch-oled-scherm te krijgen, dat iets breder is dan dat van de Fold 5. Het display aan de binnenzijde zou 7,8 inch meten en bijna vierkant zijn. De processor is waarschijnlijk een Snapdragon 8 Gen 2, die we kennen van de OnePlus 11.

In vergelijking met andere vouwbare smartphones zou de batterij behoorlijk groot zijn: 4800 mAh. Ook zou hij met 67 Watt relatief snel opladen. De adviesprijs ligt naar verwachting behoorlijk hoog. We denken dat je tussen de 1500 en 1800 euro kwijt bent voor de OnePlus Open.

