OnePlus Open: dit weten we al over de eerste vouwbare smartphone van OnePlus

Ook OnePlus werkt aan zijn eerste vouwbare smartphone, die nog dit jaar in de winkel moet liggen. Maar hoe gaat dat toestel eruitzien? We zetten alle geruchten over de OnePlus Open voor je op een rij!

Dit zijn de geruchten over de OnePlus Open

Vouwbare smartphones worden steeds populairder. Vooral klaptelefoons als de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Motorola Razr 40 Ultra zien we regelmatig. Voor echte hardcore gebruikers bestaan er ook modellen als de Samsung Galaxy Z Fold 5: toestellen met een normaal scherm aan de buitenkant en een compacte tablet aan de binnenkant.

De markt voor deze smartphones is iets kleiner, simpelweg omdat ze erg duur zijn. De Fold 5 heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van maar liefst 1899 euro. Toch stapt OnePlus ook in deze markt, zo heeft het bedrijf zelf al bevestigd. Laten we eens kijken naar de belangrijkste geruchten over de ‘OnePlus Open‘, zoals hun versie volgens geruchten heet.

Grote schermen

De OnePlus Open krijgt waarschijnlijk iets grotere schermen dan de genoemde Fold 5. Het display aan de buitenkant zou een diagonaal van 6,3 inch hebben. Afgaand op de renders van het toestel lijkt het ook te gaan om een iets breder scherm dan het smalle exemplaar van de Samsung. De verhoudingen lijken overeen te komen met de Google Pixel Fold, die helaas niet in Nederland te koop is.

Het scherm aan de binnenkant is met 7,8 inch nog een stuk groter, vooral omdat het een bijna vierkant exemplaar betreft. De resolutie zou 1900 bij 2100 pixels bedragen. Vermoedelijk kun je meerdere apps naast elkaar draaien en introduceert OnePlus ook andere handige trucjes om te kunnen multitasken. Gamen en films of series kijken kan natuurlijk eveneens prima op dit grote display.

Snelle hardware en lange software-ondersteuning

Bij een high-end toestel hoort een high-end chip. De OnePlus Open draait volgens geruchten dan ook op de snelle Snapdragon 8 Gen 2, die ook in de OnePlus 11 zit. Daarmee kun je elke taak aan. OnePlus stopt daar maximaal 16GB RAM bij en 512GB opslagruimte. Het instapmodel is waarschijnlijk iets minder ruim bedeeld.

Het updatebeleid van OnePlus is uitstekend. Hun vouwbare toestel draait hoogstwaarschijnlijk op Android 13 en mag vervolgens vier grote upgrades verwachten. Je zit dus goed tot en met Android 17. Daarnaast rollen er vijf jaar lang regelmatig beveiligingspatches uit om je te beschermen tegen hackers.

Vijf camera’s, snel opladen

In totaal krijgt de OnePlus Open vijf camera’s. In elk van beide schermen zit een selfiecamera en op de achterkant vind je nog eens drie lenzen. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, een 48 megapixel-groothoeklens voor wijdere plaatjes en een telecamera om een stukje mee in te zoomen. Die heeft waarschijnlijk een resolutie van 64 megapixel.

De capaciteit van de accu bedraagt vermoedelijk 4800 mAh. Dat is iets groter dan de 4400 mAh van de Fold 5. De OnePlus Open zou bovendien een stuk sneller opladen: 67 Watt versus 25 Watt.

Prijs en release

Volgens diverse bronnen was OnePlus van plan om de Open op 29 augustus te lanceren. Er zouden echter problemen zijn met de schermen van het apparaat, waardoor de introductie is uitgesteld. De meeste geruchten wijzen er echter op dat de OnePlus Open nog altijd ruim voor de feestdagen zal verschijnen.

Het is niet zeker dat OnePlus de Open ook in Nederland uitbrengt, maar dat ligt wel voor de hand. Een anonieme bron liet dat namelijk eerder aan Android Planet weten. We verwachten een stevige adviesprijs van 1500 tot 1800 euro. Daarmee zou de smartphone ongeveer twee keer zo duur zijn als de OnePlus 11.

