OnePlus Open officieel: hands-on met de nieuwe vouwbare smartphone

OnePlus heeft de OnePlus Open officieel gepresenteerd. Het gaat om een vouwbare smartphone die aan de binnenkant een compacte tablet verbergt. Wij delen onze eerste indrukken met je.

OnePlus Open officieel

Er gingen al jaren geruchten dat OnePlus een vouwbare smartphone uit zou brengen en nu is het eindelijk zover. Vandaag kondigt het Chinese bedrijf de OnePlus Open officieel aan. Er verschijnt in Nederland slechts één variant. Die is groen van kleur, heeft 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De adviesprijs bedraagt 1799 euro.

Dat is 100 euro minder dan de vergelijkbare Samsung Galaxy Z Fold 5 toen hij eerder dit jaar op de markt kwam. Bovendien had dat instapmodel ‘slechts’ 12GB RAM en 256GB opslag. De Fold 5 is inmiddels wel flink in prijs gezakt. Je haalt hem in huis voor € 1.299,-.

De OnePlus Open draait net als de Fold 5 op een Snapdragon 8 Gen 2-chip. Bij de schermen zien we belangrijke verschillen. Het buitenste display van de ‘Open’ is met 6,31 inch iets groter en heeft dezelfde beeldverhouding als veel niet-vouwbare telefoons. OnePlus wil dat je het dichtgeklapte toestel echt als een normale smartphone kunt gebruiken. Daar is de Fold 5 eigenlijk net te smal voor.

Het openklappen gaat redelijk soepel en is eventueel zelfs met één hand te doen. Je hebt vervolgens een bijna vierkant scherm onder ogen van 7,82 inch. Dat is wederom iets groter dan het binnenste display van de Fold 5. De resolutie bedraagt 2440 bij 2268 pixels. Er zit een screenprotector op die je niet mag verwijderen. Mocht deze beschermingslaag beschadigd raken, dan kun je hem door OnePlus twee jaar lang onbeperkt laten vervangen. Tenzij je hem er toch zelf in zijn geheel hebt afgehaald.

Beide displays hebben een maximale ververssnelheid van 120Hz voor vloeiende beelden. Het grote scherm aan de binnenkant is een lpto-paneel dat kan terugschakelen naar 1Hz om de batterij te sparen. De schermen halen in normale omstandigheden een helderheid van 1400 nits, maar hebben een piekhelderheid van maar liefst 2800 nits. Daardoor moeten hdr-films er bijvoorbeeld zeer spectaculair uitzien.

Net als de Fold 5 heeft ook de OnePlus Open een waterdruppelmechanisme in het scharnier. Daardoor staat er minder druk op het scherm en kun je hem volgens de fabrikant een miljoen keer zonder problemen open en dicht vouwen.

Het gewicht van dit vouwbare toestel bedraagt 239 gram. Dat is ietsje lichter dan de Samsung (253 gram) en ongeveer evenveel als een iPhone 14 Pro Max. Je hebt best een flink ding in handen, maar hij voelt op het eerste gezicht niet overdreven zwaar aan. Beide helften zijn 5,8 millimeter dik. Dichtgevouwen is het toestel 11,7 millimeter. Om de Fold 5 er maar weer bij te pakken: die is 13,4 millimeter dik.

Accu en camera’s

De accu van de OnePlus Open heeft een capaciteit van 4805 mAh, wat voor een foldable best veel is. Daarnaast stopt OnePlus een 67 Watt-oplader in de doos die de smartphone in 42 minuten volledig oplaadt. Het bedrijf levert trouwens ook een tweedelig hoesje mee dat de voor- en achterkant beschermt. Je ziet hem op de foto hieronder.

Achterop tref je een enorm camera-eiland aan met drie lenzen. Dat steekt een flink eindje uit de behuizing. De 48 megapixel-hoofdcamera gebruikt een zogenaamde ‘stacked’ sensor en levert volgens OnePlus dezelfde beeldkwaliteit als de hoofdcamera van de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Daarnaast beschik je over een 48 megapixel-groothoeklens en 64 megapixel-telelens. Die biedt een optische vergroting van 3x, maar je kunt er ook 6x ‘in sensor’ mee inzoomen. Vermoedelijk gebruik je dan het middelste deel van de sensor.

De OnePlus Open draait uit de doos op Android 13 met daaroverheen de OxygenOS 13.2-skin van OnePlus zelf. Je krijgt vier grote upgrades, tot en met Android 17 dus, en vijf jaar lang beveiligingspatches.

Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de OnePlus Open. Houd deze website dus goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

