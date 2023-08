‘Nieuwe renders geven betere blik op vouwbare OnePlus Open’

Er zijn nieuwe renders verschenen van de OnePlus Open, het eerste vouwbare toestel van OnePlus. Die zien er iets anders uit dan eerdere afbeeldingen van de smartphone. Zo hebben de schermen een bredere beeldverhouding.

Lees verder na de advertentie.

‘OnePlus Open in alle glorie te zien op renders’

OnePlus bereidt zich voor op de release van zijn eerste vouwbare smartphone. De bekende lekker OnLeaks publiceerde eerder al met de computer gemaakte renders van deze OnePlus Open, maar heeft zijn afbeeldingen nu geüpdatet.

De nieuwe plaatjes zijn gebaseerd op echte foto’s van het toestel, dat sterk op de Oppo Find N2 gaat lijken. Die is niet officiel te koop in Nederland. Vermoedelijk ligt de OnePlus Open hier straks wél in de winkel.

Veruit de belangrijkste verandering is de beeldverhouding van beide schermen. Zowel het display aan de buitenkant als dat aan de binnenkant worden een stuk breder dan gedacht. Daardoor lijkt het toestel in gesloten vorm meer op een traditionele smartphone. Dat vinden we goed nieuws. In onze review van de Samsung Galaxy Z Fold 5, een voorname concurrent, klaagden we namelijk over het smalle scherm aan de buitenzijde. Dat voelt erg krap aan.

De oude (links) en de nieuwe renders van de OnePlus Open

Verder kiest OnePlus voor rondere hoeken, waardoor de telefoon fijner in de hand ligt. Het camera-eiland is bovendien een stuk groter dan op de eerdere renders. Dat neemt bijna de helft van de achterkant in beslag. Ook zou het Chinese bedrijf de positie van de speakers hebben veranderd. Die moeten daardoor beter klinken.

Meer over de OnePlus Open

De OnePlus Open heeft een 6,3 inch-scherm aan de buitenkant en een bijna vierkant 7,8 inch-display aan de binnenzijde. Dat leent zich uitstekend voor multitasking omdat je twee apps naast elkaar kunt draaien. Het gaat in beide gevallen om een oled-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden.

We hebben alle geruchten over de OnePlus Open voor je op een rij gezet. Zo draait het toestel op een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 2-chip en krijgt de accu een capaciteit van 4800 mAh. Die zou met 67 Watt lekker snel opladen.

Wanneer OnePlus zijn vouwbare toestel precies presenteert, is nog niet duidelijk. Dat gebeurt vrijwel zeker ergens in de komende maanden. Wie geïnteresseerd is, heeft een flink spaarvarken nodig. Naar verwachting kost de smartphone namelijk 1500 tot 1800 euro.

