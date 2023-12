Video: OnePlus Open heeft het zwaar tijdens beruchte marteltest

Wie altijd super voorzichtig is met zijn smartphone, kan misschien beter wegkijken. In een nieuwe ‘marteltest’ op YouTube wordt de OnePlus Open namelijk flink aan de tand gevoeld en daarbij vouwt ‘ie op twijfelachtige manieren.

Kan de OnePlus Open de stresstest wél aan?

Voordat smartphone-fabrikanten hun telefoons uitbrengen, worden ze in allerlei omstandigheden getest. En ook vouwtelefoons, want die moeten dagelijks tientallen keren kunnen openen en sluiten. De Open kan volgens OnePlus wel een miljoen keer vouwen. Of ‘ie daarmee ook op kan tegen de test van JerryRigEverything, is een andere vraag.

In het verleden deed OnePlus het niet bepaald goed bij de tests van de YouTuber. De OnePlus 10 Pro en OnePlus 10T braken namelijk als knakworstjes doormidden. Maar de OnePlus Open lijkt het een stuk beter te doen, want al bij de eerste krastest, doet de smartphone niet onder aan andere (vouw)telefoons.

Hoewel OnePlus de dure bouwmaterialen van de Open aanprijst, blijkt de buitenkant gewoon van aluminium te zijn. Dat krast gemakkelijk met een mesje. Het grote camera-eiland is met glas beschermd en ook de achterkant is krasbestendig. Helaas overleeft de vingerafdrukscanner het niet, al kan dat ook aan al het zand liggen dat krassen achterlaat in het display.

Daarme test de YouTuber of de smartphone stofbestendig is. Met grove en fijne zandkorrels aan de binnenkant wordt de smartphone open- en dichtgevouwen. Het scharnier lijkt dit prima aan te kunnen. Daarna wordt er een aansteker tegen de schermen gehouden, waaraan de Open brandplekken en lichte vlekken overhoudt.

OnePlus Open vouwt (onbedoeld) ook de andere kant op

En als moment suprême: de buigtest. Met de smartphone dicht, is ‘ie ontzettend sterk en de telefoon geeft geen kik. Nadat de YouTuber de telefoon openvouwt en van de achterkant tegen het scharnier duwt, vouwt de OnePlus toch wat verder dan we graag zien, maar hij breekt niet.

Het toestel kan na de buigtest niet meer volledig sluiten, maar is verder nog volledig operationeel. OnePlus heeft dus een sterk scharnier weten te bouwen.

JerryRigEverything doet deze test met vrijwel alle nieuwe high end smartphones. Wij houden je daarover op de hoogte en ook voor al het andere Android-nieuws, handige tips of diepgaande reviews ben je bij Android Planet op het juiste adres.

