Video: dit is de vouwbare OnePlus Open met sterk scharnier

De OnePlus Open is opgedoken in een video van een bekende YouTuber. Die geeft ons een goede blik op het vouwbare toestel, dat waarschijnlijk zeer binnenkort wordt aangekondigd.

OnePlus Open te zien in video

OnePlus is bezig met een flinke marketingcampagne rond zijn eerste vouwbare smartphone. Eerder zagen we al ‘toevallige’ foto’s van het toestel in handen van een Indiase actrice. Nu bespreekt het bedrijf de OnePlus Open zelf in een video van het YouTube-kanaal Unbox Therapy.

Hoewel het camera-eiland is afgeschermd, krijgen we toch een goede blik op de telefoon. Die lijkt in gesloten toestand behoorlijk dun te zijn. De ceo van OnePlus, Pete Lau, komt in de video aan het woord en is vooral trots op het scharnier. Dat is zo sterk dat je de ‘Open’ vast kunt houden aan een vel papier tussen de twee schermhelften zonder dat hij valt.

Het gaat duidelijk om een reclamefilmpje waarin Lau mag uitleggen wat er zo goed is aan het toestel. Consumenten zouden een zo groot mogelijk scherm willen, maar wel in een zo compact mogelijk jasje. OnePlus voldoet natuurlijk graag aan dat verzoek.

Lau bevestigt geruchten dat de OnePlus Open exact dezelfde telefoon is als de aankomende Oppo Find N3. Die verschijnt echter alleen in China, terwijl OnePlus zijn versie wereldwijd op de markt brengt. OnePlus en Oppo vallen onder hetzelfde moederbedrijf, BBK Electronics, en werken daarom nauw samen. Zo lijkt de softwareschil van OnePlus, OxygenOS, steeds meer op ColorOS van Oppo.

Meer over de OnePlus Open

Aangezien OnePlus de marketingkraan vol opendraait, is de release van deze vouwbare smartphone vermoedelijk dichtbij. Volgens geruchten draait hij op een Snapdragon 8 Gen 2, dezelfde chip die ook in de Samsung Galaxy Z Fold 5 zit. Dat toestel is in Nederland de voornaamste concurrent van de OnePlus Open.

Het scherm aan de buitenkant zou 6,3 inch groot zijn, terwijl aan de binnenkant een 7,8 inch-display is verwerkt. Daarmee zijn de schermen iets groter dan die van de Fold 5. Je zou de batterij van 4800 mAh op kunnen laden met 67 Watt. Dat is een stuk sneller dan de Samsung, die blijft steken op 25 Watt.

