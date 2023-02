OnePlus en oplaadsnelheid: een overzicht van de afgelopen jaren

OnePlus-smartphones staan er al jaren om bekend dat ze heel snel opladen. Benieuwd hoe dat zich heeft ontwikkeld? Check dan dit overzicht, waarin we ook een aantal opmerkelijke keuzes zien.

Oplaadsnelheid van OnePlus-smartphones

Het bekende rode kabeltje van OnePlus is een bijzondere, want samen met een speciale oplader laad je een OnePlus-toestel er supersnel mee op. Het merk staat al vanaf de beginjaren bekend om het snelladen van de devices.

Niet alleen smartphones laden supersnel op, maar ook draadloze oordopjes zoals de gloednieuwe OnePlus Buds Pro 2. Ook de eerste tablet van het bedrijf, de OnePlus Pad, is rap te voorzien van vers accusap. Al met al tijd om eens te kijken naar de oplaadsnelheid van het merk door de jaren heen.

De OnePlus One had nog een micro usb-poort en snelladen was niet mogelijk. Bij de OnePlus 2 zagen we een moderne usb-c-poort, maar het zou jaren duren voordat we echt een fijne oplaadsnelheid zagen. Met de OnePlus 7 in 2019 introduceerde het bedrijf de mogelijkheid om je toestel op te laden met maximaal 30 Watt.

Zelfs in 2023 zijn er nog bedrijven die hun toptoestellen uitbrengen met een lagere oplaadsnelheid. Zo is er de Samsung Galaxy S23 die tot maximaal 25 Watt gaat, en de Pixel 7 en Pixel 7 Pro van Google die zelfs nog een tandje langzamer laden.

Overzicht: opladen bij OnePlus

OnePlus’ oplaadtechniek heeft door de jaren heen meerdere namen gehad. Van Dash Charge tot Warp Charge en tegenwoordig SuperVOOC, de naam die ook fabrikant Oppo gebruikt voor zijn snellaadprotocol. In onderstaand overzicht zetten we alles over het opladen op een rij. Dat doen we vanaf de OnePlus 8, het moment dat het bedrijf snelladen echt serieus ging nemen.

De OnePlus 8 kon nog opladen met 30 Watt, maar bij de 8T nam het bedrijf een zeer grote stap. Het introduceerde Warp Charge 65, waardoor je op kon laden met maar liefst 65 Watt. OnePlus zette snelladen daarmee echt goed op de kaart. Volledig opladen van die accu van 4500 mAh duurde iets meer dan een half uurtje, iets waar veel mensen tegenwoordig nog steeds over dromen.

OnePlus 8 Pro – 2020 (65 Watt én draadloos 30 Watt)

Ook de OnePlus 8 Pro verscheen in 2020 en kon bedraad razendsnel opladen. Dat was niet genoeg voor het bedrijf, want ook draadloos opladen werd mogelijk. Om de volledige snelheid van 30 Watt te halen, had je wel een speciale los verkrijgbare oplader nodig.

Een jaar later was het tijd voor de OnePlus 9-reeks, die bestond uit het reguliere model en de OnePlus 9 Pro. Beide telefoons gebruikten nog het Warp Charge 65-protocol en opladen ging dus met maximaal 65 Watt. Door optimalisaties ging het stiekem iets rapper, wat betekende dat de accu’s in minder dan 30 minuten volledig waren gevuld.

Beide smartphones konden ook draadloos opladen met respectievelijk 15 en 50 Watt met los verkrijgbare laders. Gebruikte je een universele lader die werkte met het Qi-protocol, dan was dit een stuk langzamer.

In 2022 was het tijd voor de 10-serie, maar een normale OnePlus 10 kwam niet op de markt. In plaats daarvan werd de OnePlus 10 Pro geïntroduceerd, die weer iets sneller op kon laden dankzij de SuperVOOC-technologie. Dat ging met maximaal 80 Watt en ook draadloos opladen met 50 Watt was nog steeds van de partij.

Later dat jaar kwam het bedrijf met de OnePlus 10T, een ietwat vreemde eind in de bijt, maar op oplaadgebied de absolute topper tot nu toe. Dankzij de ‘150W Supervooc Endurance Edition’-techniek zat de 4800 mAh-accu binnen 20 minuten weer helemaal vol. Een keuze die OnePlus maakte om het toestel goedkoper in de markt te zetten, was om geen draadloze oplaadmogelijkheid toe te voegen.

De nieuwste smartphone van het bedrijf is de OnePlus 11. Opvallend is dat OnePlus een flinke stap terug doet op oplaadgebied, want de 11 gaat tot maximaal 100 Watt. Waarom er niet gekozen is voor dezelfde techniek als bij de OnePlus 10T is de vraag.

Draadloos opladen is ook niet mogelijk in dit 2023-vlaggenschip en ook dat is opvallend. OnePlus zegt daarover namelijk: “Dat dit niet nodig is, want bedraad opladen is snel genoeg”. Of dat betekent dat toekomstige smartphones van het bedrijf die functie nooit meer aan boord krijgen? Dat weten we niet, maar niet iedereen zal blij zijn met deze keuze.

