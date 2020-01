Laadt jij je OnePlus-smartphone altijd in de nacht op? Het Chinese bedrijf heeft zojuist een nieuwe functie aangekondigd waardoor je acculevensduur erop vooruit gaat. Zo werkt Optimized Charging.



OnePlus Optimized Charging gaat je acculevensduur verbeteren

De CES 2020 is in volle gang. Meerdere technologiebedrijven zijn op de beurs aanwezig, waaronder OnePlus. Eerder kondigde het bedrijf al de Concept One aan, een telefoon met ‘verdwijnende’ camera’s. Nu heeft OnePlus ook een meer praktische onthulling gedaan. Optimized Charging zorgt er namelijk voor dat de levensduur van je accu erop vooruit gaat.

Het werkt heel simpel. Wanneer jij je OnePlus-telefoon aan de lader legt, blijft het accupercentage rond de 80 procent schommelen. Het opladen wordt een halt toegeroepen, zonder dat jij iets hoeft te doen. Zo’n anderhalf uur voordat je wakker wordt, begint het toestel langzaam naar 100 procent te kruipen. Zodra jij je ogen open doet is het toestel compleet opgeladen.

Het voordeel van Optimized Charging is dat je telefoon niet continu stroom binnenkrijgt. Op die manier weet het toestel beter hoeveel capaciteit de batterij heeft. In feite ben je dus bezig met de accu kalibreren. Op den duur kun je je OnePlus-telefoon dus vaker opladen, voordat de accuduur afneemt.

Wanneer de functie uitrolt, is nog niet bekend. Ook maakt OnePlus niet duidelijk welke toestellen Optimized Charging binnenkrijgen. Je kunt het in de gaten houden door naar je instellingenmenu te gaan. Tik hier op ‘Batterij’ en als je iets in de trant van ‘Geoptimaliseerd opladen’ of ‘Optimized Charging’ ziet, zit je goed.

Lees ook: 5 vragen over smartphoneaccu’s beantwoord: nep-opladers, brandende batterijen en meer



Zo werkt het

Optimized Charging gebruikt meerdere manieren om te bepalen hoe laat jij ‘s ochtends wakker wordt, zoals je alarm. Ook kijkt OnePlus op welk moment je het toestel in de ochtend voor het eerst oppakt. Volgens het bedrijf leert Optimized Charging continu bij. Na een paar weken zou de functie optimaal moeten werken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een nachtje doorhaalt, of je telefoon simpelweg langer aan de oplader laat liggen omdat je ‘m helemaal wil laten volhouden. In dat soort gevallen kun je Geoptimaliseerd Opladen uitschakelen door op de notificatie in de meldingenbalk te drukken. Ook kun je de functie natuurlijk in z’n geheel via de instellingen uitschakelen.

Het laatste nieuws over OnePlus