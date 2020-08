OnePlus is druk bezig met het testen van OxygenOS 11, zijn eigen laagje software over Android heen. De laatste bèta is daarvoor nu uitgerold. Waar OnePlus uiteraard alleen spreekt over verbeteringen, ziet Android Planet-redacteur Colin dat een stuk minder positief in.

OnePlus One en guerilla-marketing

In april 2014 stond ik het holst van de nacht in m’n donkere woonkamer met een Google Cardboard op mijn hoofd. De online-onthulling van de OnePlus One was namelijk bezig, een toestel wat terecht ‘flagship killer’ werd genoemd. Het merk OnePlus had toen nog helemaal geen naam gemaakt op de smartphonemarkt, maar deed toch iets goed.

In de maanden voor de onthulling werd namelijk gebruikgemaakt van allerlei vormen van guerilla-marketing. Zo werd een grote hype gecreëerd, zelfs voordat het eerste toestel van de fabrikant werd gepresenteerd. Ook ik ging daarin mee: het was anders dan hoe elke andere fabrikant een toestel aanjaagde en daardoor iets unieks.

Om zo’n toestel te kopen had je een speciale uitnodiging nodig. Omdat ik al vroeg actief was op het OnePlus-forum, kwam zo’n invite snel binnen. Dat hele systeem hielp mee met de hype voor het specifieke toestel en OnePlus als merk. Die uitnodigingen werden op een gegeven moment zelfs verhandeld voor enkele tientjes. Mensen betaalden dus om daarna nog eens minimaal 269 euro uit te geven voor het toestel zelf.

De One was voorzien van software van de bekende custom rom-ontwikkelaar Cyanogen. Eén van de grote voordelen daarvan was dat je zo aan de slag kon allerlei tweaks en aanpassingen. Denk daarbij aan het gebruik van thema’s, het toestel kunnen ontwaken door op scherm te tikken, de PrivacyGuard-app waarin je app-rechten kon bekijken en het aanpassen van de icoontjes in de statusbalk.

CynogenMod vs OxygenOS

OnePlus liet me dus toen al kennismaken met software waar veel aan te passen was en dat vond ik, maar ook vele anderen, erg fijn. Wel had de fabrikant ook het eigen OxygenOS al aangekondigd. In dat aankondigingsbericht schreven we onder andere:

OxygenOS is eigenlijk een stock-versie van Android. Dit betekent dat de software werkt en oogt als de software die op de Nexus-toestellen draait. Toch heeft OnePlus wel enkele veranderingen doorgevoerd. De grootste verandering is de mogelijkheid om het snelle-instellingenpaneel naar eigen wens aan te passen en in te delen. Daarnaast heeft OnePlus ondersteuning voor gestures toegevoegd.

Wilde je je OnePlus One niet gebruiken met de software van Cyanogen, maar OxygenOS proberen? Dan moest je aan de slag om dat handmatig te flashen, iets wat ikzelf nooit geprobeerd heb. Vanaf de OnePlus 2 koos OnePlus echter al voor het standaard meeleveren van OxygenOS op smartphones.

Ook de OnePlus 3 en 3T, beide uit 2016, bevatten Android met het eigen OxygenOS-laagje. Door verschillende redenen werd de stekker eind december 2016 uit Cyanogen getrokken. Zocht je in die periode een smartphone met een stock Android-ervaring, met fijne extra opties, dan bood OnePlus dus een goed alternatief.

OxygenOS is al jaren mijn favoriete skin

Ik heb de OnePlus One nooit gebruikt in combinatie met OxygenOS en de OnePlus 2 heb ik minimaal gebruikt. Na de introductie van de OnePlus 3 in 2016 heb ik dat model maandenlang als daily driver gebruikt. De jaren daarna testte ik voor mijn werk, vele toestellen en dus ook de software. Toch trok en trekt OnePlus me altijd net iets meer aan als merk, mede door de fijne software.

Schone Android-versie en de belangrijke community

Latere OnePlus-telefoons heb ik niet gekocht of gebruikt, omdat ik een uitstapje maakte naar de Nokia 8 met eveneens een kale Android-versie. OxygenOS kreeg in de loop van die jaren regelmatig updates en nieuwe functies, maar bleef ook altijd de basis in gedachten houden: een schone Android-versie, zonder onnodige extra’s en enkele handige tweaks.

In mei 2018 kondigde Belsimpel (het bedrijf waar ik toen werkte) een officiële samenwerking aan met OnePlus, een project waar ik ook een rol in heb gehad. Ik kocht zelf een OnePlus 6 en in een stroomversnelling werden afgelopen jaren ook de OnePlus 7- en 7T-serie, bestaande uit twee modellen, gepresenteerd.

Ik miste het uitgebreid testen, de echte nerd uithangen en het nieuws brengen, dus ik werd ongeveer een jaar geleden onderdeel van Android Planet. In het afgelopen jaar heb ik tig toestellen getest van allerlei fabrikanten, maar de software van nagenoeg al die toestellen kan me niet zo bekoren als hoe OxygenOS dat doet. Al die extra’s van Samsung, Huawei of Xiaomi passen mij niet zo.

Daarnaast is de community heel belangrijk voor OnePlus. Zo zeggen ze altijd te luisteren naar feedback van gebruikers en hebben ze daarvoor ook een groot forum opgericht. Daar kun je meedenken over aankomende features, problemen melden en zo je stem laten horen.

OxygenOS 11 bèta: OnePlus wat doe je nu?

OxygenOS is geëvolueerd samen met de toestellen van OnePlus. Er zijn steeds meer tweaks toegevoegd, evenals personalisatie-mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld de accentkleuren aanpassen in de menu’s of kiezen tussen verschillende klokstijlen. De modellen voor dit jaar zijn tot nu toe de OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus Nord, allemaal voorzien van Android 10 en OxygenOS 10.

Die toestellen, en veel oudere OnePlus-modellen, krijgen ook de aankomende Android 11-update, wat natuurlijk erg fijn is. Het updatebeleid van de fabrikant is goed en je bent dan ook jarenlang verzekerd van updates. Zowel voor het Android-besturingssysteem als beveiligingspatches.

Toch wringt bij die aankomende Android 11-update ook de schoen. OnePlus is namelijk bezig met het testen daarvan en afgelopen week verscheen dan ook de laatste Android 11 bèta van OxygenOS 11.

Laten we positief beginnen, want een Always On Display-functie vind ik een grote plus. Daarbij is het natuurlijk wel noemenswaardig dat bij onder andere LG en Samsung zo’n functie al jaren wordt gebruikt. Daarnaast zien we wat andere aanpassingen aan onder andere de Zen Mode-app en de galerij; ook prima.

Bron: Android Central

O(xyge)n(e)UI, doe maar niet

Maar wat het bedrijf vervolgens doet, is op z’n zachts gezegd opmerkelijk te noemen. De fabrikant kiest ervoor om een heel nieuwe interface te introduceren, eentje die wel heel erg veel lijkt op One UI van Samsung. Die keuze stoot niet alleen mij tegen de borst. Een simpele zoekopdracht op het wereldwijde web laat hetzelfde zien. Op tig internetfora en websites is er een kleine schokgolf gaande. De vraag die iedereen zich stelt, waarom zou je?





Bron: Android Central

Logisch wat mij betreft, want wat gebeurt hier nou precies? Stel dat ik One UI de fijnste schil vond, zou ik dan niet al lopen met een toestel van Samsung? Die software staat gewoon een stuk verder van mij af, net zoals bij andere merken. Eén van de redenen waarom ik privé al jaren een OnePlus-toestel gebruik, is de mix van functies, features, hardware, prijs én software.



Bron: TechDroider

Carl Pei (ceo van OnePlus), mocht je dit ooit te lezen krijgen: stel wat mij betreft Android 11 nog maar even uit. Misschien is het zelfs wel een goed idee om terug te gaan naar de tekentafel. Met de looks van het huidige OxygenOS 11 maak je mij, en vele anderen, echt niet blij.

Als de OnePlus-community zo belangrijk is, dan is dit hét moment om dat te laten zien en naar gebruikers te luisteren. Ik wil zelfs wel een paar maanden extra wachten, als dat de looks en interface oplevert die ik al jaren ken en gebruik: die van het fijne OxygenOS.

