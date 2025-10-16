OnePlus presenteert OxygenOS 16 met nieuw design en veel AI

OnePlus heeft de nieuwste versie van zijn besturingssysteem uit de doeken gedaan: OxygenOS 16. Die is gebaseerd op Android 16 en voegt veel nieuwe of uitgebreide AI-functies toe. Ook het design is opgefrist.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus lanceert OxygenOS 16, gebaseerd op Android 16

OnePlus focust met OxygenOS 16 duidelijk op kunstmatige intelligentie. Eerder dit jaar introduceerde het Chinese bedrijf al AI Plus Mind, die met deze nieuwe versie flink wordt uitgebreid. Zo kun je nu ook ‘lopende screenshots’ toevoegen aan deze verzamelplek voor belangrijke bestanden. Je voegt dus eenvoudig een lang artikel toe aan je smartphone, waar je achteraf gewoon doorheen kunt scrollen.

Met de ‘Plus Key’ op nieuwere telefoons als de OnePlus 13 kun je nu stemopnames van maximaal zestig seconden toevoegen aan Mind Space. AI is in staat om de inhoud daarvan te analyseren en relevante suggesties te doen.

Binnen Mind Space is het bovendien mogelijk om collecties aan te maken. Als je een tripje naar Parijs plant, worden screenshots die je daarover bewaart automatisch naar deze map verplaatst. Omdat Mind Space nu verbonden is met Google Gemini, is het zelfs mogelijk om op basis van deze informatie automatisch een gepersonaliseerd schema te laten maken voor je reis.

Ook kun je Gemini bijvoorbeeld vragen om op basis van bewaarde informatie in Mind Space over meubels die je mooi vindt een nieuw ontwerp voor je huiskamer te maken.

Het verwerken van AI kost veel rekenkracht en accusap. Daarom worden veel van deze taken op de servers van OnePlus afgehandeld in plaats van op je eigen toestel. Dankzij ‘Private Computing Cloud’ zouden je gegevens daarbij beter beschermd zijn dan bij normale clouddiensten. OnePlus kan jouw data niet inzien en ze worden ook niet bewaard.

Nieuwe AI-foefjes

Naast de uitbreidingen van Mind Space voegt OnePlus nog meer AI-functies toe. Met AI Writer kun je automatisch spreadsheets of visuele kaarten maken op basis van een eenvoudig schema. AI Portrait Glow verbetert je portretten door de juiste delen van een foto op te lichten of mooiere kleuren te geven. Zo moet iedereen voordelig op de kiek staan.

Erg leuk is het nog experimentele Yumsee. Daarmee kun je menukaarten in een buitenlands restaurant vertalen. Dat kon natuurlijk al, maar deze functie voegt direct foto’s toe van de gerechten, zodat je ook ziet wat je gaat bestellen

Party Up vinden we juist vrij eng. Daarmee zet AI een simpele foto om in een korte videoclip. Daarbij laat je de mensen op het kiekje dus bewegingen maken die ze in werkelijkheid nooit gemaakt hebben. We kunnen ons zo voorstellen dat niet iedereen daar blij mee is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Design is geïnspireerd door Apple

OnePlus voorziet OxygenOS 16 van een fris design, dat behoorlijk doet denken aan Apple’s nieuwe besturingssyteem. Veel menu’s zijn namelijk half doorzichtig, waardoor het lijkt op het Liquid Glass-ontwerp dat in iOS 26 te vinden is. Dankzij ‘Flow Motion’ moeten animaties nog soepeler worden.

Verder komen er meer aanpassingsmogelijkheden. Je kunt op het vergrendelscherm bijvoorbeeld een video plaatsen in plaats van een foto. Op het thuisscherm pas je het formaat van iconen eenvoudig aan, waardoor je voor jouw belangrijke apps groter of kleiner maakt.

Heel handig is Touch to connect. Door twee smartphones bij elkaar in de buurt te houden, verzend je foto’s van het ene naar het andere toestel. Dat werkt niet alleen tussen twee telefoons van OnePlus, maar ook met iPhones. Het is zelfs mogelijk om bestanden uit te wisselen tussen een OnePlus-toestel en een Mac. Dat werkt ongeveer hetzelfde als met Apple’s eigen Airdrop.

De OnePlus 15, die we later dit jaar verwachten, draait uit de doos op OxygenOS 16. Vanaf 17 oktober begint een open bèta, waarmee je de functies van de nieuwe software alvast kunt ervaren op oudere smartphones van het bedrijf. Die software is echter nog niet stabiel. De definitieve versie verschijnt op een later moment.

Geen enkel OnePlus-nieuwtje missen? Download onze app en schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief!