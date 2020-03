OnePlus test mogelijkheid om donkere modus in lichte apps te forceren

OnePlus test de mogelijkheid om zelf meer apps op een telefoon te voorzien van een donkere modus. Het gaat daarbij ook om apps die van zichzelf geen darkmode hebben.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus forceert donkere modus

De functie wordt momenteel getest in een bètaversie van OnePlus’ OxygenOS, de software die bovenop Android draait. Door een donkere modus te forceren, worden niet alleen de menu’s van Android zelf voorzien van een donkere modus, ook bij alle apps op de telefoon gaat het licht uit. De functie werd ontdekt door een gebruiker van XDA Developers in bètasoftware voor de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro.

Android 10 geeft apps al automatisch weer in donkere modus. Als je als gebruiker de darkmode van Android 10 activeert, kleuren apps vanzelf mee als de ontwikkelaar dat ingebouwd heeft. Dat laatste is daarbij essentieel. Als een ontwikkelaar geen mogelijkheid maakt om een een donkere modus te kiezen, dan blijft deze licht.

Uitzonderingen per app aangeven

Deze nieuwe functie in OxygenOS forceert meer apps in een donkere modus, ook als zo’n modus niet aanwezig is, aldus PhoneArena. De software kiest zelf een donkerder kleurenthema om de applicatie in weer te geven. Omdat het uiterlijk van apps automatisch zou worden aangepast door de software van OxygenOS, kan het zijn dat het resultaat te wensen over laat.

Daarom is er ook de mogelijkheid om afzonderlijke apps uit te sluiten van deze functie. Die blijven dan weergegeven worden in lichte modus, terwijl de rest donker blijft. Het is ook mogelijk om de functie in zijn geheel uit te zetten. Dan kleuren alleen apps donker die zelf een donkere modus hebben meegekregen, zoals standaard is in Android 10. Het zou kunnen dat deze mogelijkheid voor het eerst officieel gebruikt kan worden bij de aankomende OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Volgens eerdere geruchten is de aankondiging van die smartphones op 15 april.

Donkere modus in Android

Android biedt als sinds Android 9.0 (Pie) een donkere modus. Sinds Android 10 is deze veel breder uitgerold en gemakkelijker aan en uit te zetten. Deze modus is beter voor de ogen en soms ook beter voor de accu. Google is ook al lange tijd bezig met zijn eigen apps te voorzien van donkere modus. Onlangs kwam daar de Google Play Store nog bij. Door de populariteit van donkere thema’s voegen ook veel app-ontwikkelaars dit toe. Zo werd de Android-app van WhatsApp kort geleden eindelijk beschikbaar in een donkerdere tint.

Gids: gebruik de donkere modus van Android en Google-Apps

Lees meer nieuws over OnePlus