OnePlus bevestigt: OxygenOS verdwijnt niet van smartphones

Toen OnePlus bekendmaakte dat het nauwer gaat samenwerken met Oppo, vroegen veel gebruikers zich af of de OxygenOS-software blijft bestaan. Voor hen heeft de Chinese smartphonemaker nu goed nieuws.

OnePlus: OxygenOS verdwijnt niet

Eerder deze week onthulde OnePlus dat het meer gaat samenwerken met Oppo, een andere smartphonemaker. De bedrijven installeren een andere Android-schil op hun telefoons: OnePlus gebruikt OxygenOS en Oppo heeft de ColorOS-skin. Omdat OnePlus in China al ColorOS op zijn toestellen zet, vroegen de nodige gebruikers zich af hoe de toekomst van OxygenOS eruitziet.

Het bedrijf laat aan website MySmartPrice weten dat OxygenOS niet verdwijnt en ook op toekomstige smartphones zal draaien. Dit betekent dat huidige toestellen, zoals de OnePlus 9 en Nord CE, gewoon OxygenOS-updates blijven krijgen en nieuwe OnePlus-telefoons niet opeens van andere software worden voorzien.

OxygenOS is een populaire Android-schil en vooral een stuk minder ingrijpend dan ColorOS. Waar Oppo’s software veel aanpassingen doet en Android visueel behoorlijk omgooit, is de OnePlus-software veel ‘schoner’. OxygenOS lijkt op de standaardversie van Android, maar heeft een heleboel opties om de software eventueel aan te passen. Met de Android 11-update voerde OnePlus echter veel wijzigingen door, waardoor de schil lijkt op die van Samsung.

OnePlus-telefoons in 2021

De OnePlus 9 en 9 Pro zijn de belangrijkste high-end smartphone van het Chinese bedrijf, en onlangs werd de OnePlus Nord CE gepresenteerd. Dit is een goedkoper toestel met een prijskaartje van 299 euro, waarmee hij goedkoper is dan de populaire Nord van vorig jaar. Het toestel volgt de reguliere Nord niet op, maar zit qua specificaties en prijs een beetje tussen deze telefoon en de Nord N10 5G (ook vorig jaar verschenen) in.

De OnePlus Nord CE is voorzien van een fraai super-amoled-scherm van 6,43 inch en hoge ververssnelheid van 90Hz. De accu is 4500 mAh groot en laadt dankzij de zogeheten Warp Charge 30T Plus-techniek heel snel op. Na 30 minuten opladen zit de batterij alweer voor 70 procent vol en helemaal naar 100 procent laden duurt ongeveer een uur. Draadloos opladen ontbreekt.

Verder heeft de Nord CE een snelle processor met 5G-ondersteuning, drie camera’s achterop en een plastic behuizing. De smartphone draait op Android 11 en wordt sowieso bijgewerkt naar Android-versie 12 en 13. Meer weten? Lees ook de uitgebreide OnePlus Nord CE review of check de video hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten.