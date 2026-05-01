OnePlus Pad 4: tablet met flinke accu, snelle chip én grote vraag

OnePlus heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van tablets. De net aangekondigde OnePlus Pad 4 belooft ook weer alles in huis te hebben om het goed te gaan doen. Maar, kunnen wij ‘m straks wel kopen?

OnePlus Pad 4 officieel

De nieuwste tablet van OnePlus is gelanceerd. Deze Pad 4 is nu te koop in India met een omgerekende vanafprijs van zo’n 600 euro. Of de tablet ook z’n weg naar Europa gaat vinden, is momenteel nog niet bekend. De fabrikant bracht in het verleden wel tablets uit in ons land, met de uitstekende OnePlus Pad Go 2 als recent voorbeeld.

Ook de voorganger van de Pad 4 belandde vorig jaar gewoon op ons bureau voor een review. Maar, de situatie in 2026 is helemaal anders. Zo zijn er volop geruchten dat OnePlus zich terugtrekt uit de Europese markt. Ook andere onheilspellende verhalen over het bedrijf stemmen ons niet per se hoopvol. We zullen het moeten afwachten.

Terug naar de Pad 4. Die gaat door waar z’n luxe voorganger was gebleven. De nieuwste generatie heeft een lcd-scherm met een resolutie van 2400 x 3392 pixels dat ververst met 144Hz. Soepele beelden zijn weer gegarandeerd. Aan de achterkant zit een camera met 13 megapixel, selfies en videogesprekken doe je met de 8 megapixel-camera aan de voorkant van het apparaat. De tablet is 5,94 millimeter dik en weegt 672 gram.

De OnePlus Pad 3 uit 2025 (reviewcijfer: 8,5)

Hardware met upgrades én (logische) downgrade

De hardware mag er ook wezen. Zo wordt de tablet aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, het neusje van de zalm op chipgebied. De processor functioneert met maximaal 12GB RAM en 512GB interne opslag. Ook is er een goedkopere uitvoering met 8+256GB verkrijgbaar. De Pad 4 draait uit de doos op Android 16.

De instapper heeft nu dus 8GB werkgeheugen en niet 12GB zoals bij de voorganger. Ook is er geen 16GB-variant meer, zoals bij de OnePlus Pad 3. Deze keuzes hebben waarschijnlijk te maken met de huidige schaarste aan chips.

De razendsnelle processor is niet het meest indrukwekkende aan de OnePlus Pad 4. Dat is z’n accu. De capaciteit is gesprongen van 12140 mAh naar 13380 mAh, wat laden nog minder vaak nodig maakt. Snelladen tot 80 watt wordt ondersteund, wat het gemak alleen maar groter maakt. Hiervoor heb je wel een speciale lader van OnePlus nodig.

Accessoires bij de tablet

Over accessoires gesproken, de Pad 4 heeft ondersteuning van de Stylus Pro en het Smart Keyboard. De nieuwste versie van de stylus wordt geleverd met twee punten die je kunt verwisselen: een standaard punt en een van rubber (voor meer weerstand als je ermee schrijft). De vernieuwde toetsenbordhoes heeft onder andere een groter trackpad en achtergrondverlichting. Er wordt dus ingezet op extra productiviteit.

De tablet is sowieso in de markt gezet voor gebruikers die flink wat meters wil maken. Zo zitten er allerlei functies op de tablet die de workflow op een desktop doen lijken. Denk aan zwevende vensters die aanpasbaar zijn in grootte, ondersteuning voor slepen en neerzetten tussen apps en de mogelijkheid om een tweede scherm aan te sluiten.

De OnePlus Pad 4 is vanaf 5 mei verkrijgbaar in de kleuren Dune Glow en Sage Mist. Alleen online en offline winkels in India zijn op dit moment bekend als verkooppunten. Officiële berichtgeving over een wereldwijde lancering is er nog niet, als de tablet überhaupt al naar andere werelddelen dan India komt. We hopen natuurlijk van wel!

