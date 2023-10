OnePlus Pad Go officieel: komt goedkopere tablet wel naar Nederland?

OnePlus heeft de OnePlus Pad Go eindelijk officieel onthuld. Het gaat om een goedkopere versie van de gewone ‘Pad’ die eerder dit jaar verscheen. Of deze ook naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

OnePlus Pad Go officieel

Na maanden van geruchten is de OnePlus Pad Go officieel gelanceerd in India. De voordelige tablet heeft een 11,35 inch-lcd-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Ter vergelijking: de duurdere OnePlus Pad heeft een 11,6 inch-lcd-display met een verversingssnelheid van 144Hz voor nog soepelere beelden.

Ook op processorkracht heeft OnePlus bespaard: de ‘Go’ draait op een bescheiden Mediatek Helio G99-chip, die vooral bedoeld is om mee te surfen en streamen. Er zit 8GB RAM bij en minimaal 128GB opslagruimte. De normale OnePlus Pad heeft een veel snellere MediaTek Dimensity 9000-chip aan boord, die hem geschikt maakt voor gamen en fotobewerking.

De ‘gewone’ OnePlus Pad

De batterij, met een capaciteit van 8000 mAh, laadt op met maximaal 33 Watt. Dat was bij zijn grotere broertje nog 67 Watt. De camera’s op de voor- en achterkant hebben allebei een resolutie van 8 megapixel. Er zijn vier speakers aanwezig die voor stereogeluid zorgen.

Prijs en beschikbaarheid

Vooralsnog is de OnePlus Pad Go officieel alleen te vinden op de Indiase website van OnePlus. Daar kost hij omgerekend zo’n 275 euro. Het bedrijf heeft nog niets gezegd over een release in andere landen. Die kan op een later moment nog volgen, maar het zou ons niet verbazen als de OnePlus Pad Go nooit naar Nederland komt.

Je bent (voorlopig in ieder geval) dus aangewezen op de normale OnePlus Pad, die je momenteel voor € 499,- in huis haalt. In onze review lees je wat wij van de tablet vonden. Hieronder alvast een deel van de conclusie:

De OnePlus Pad voelt als een zorgvuldig doordacht product. Hij weet zich precies tussen de instapmodellen en de high-end tablets van de concurrentie te nestelen. Voor 499 euro krijg je een prima processor, een heel aardig scherm en een lange accuduur. Dat zijn voor veel mensen vermoedelijk de belangrijkste eigenschappen van een dergelijk apparaat.

Wie een iPad Pro-killer hoopt te kopen, komt wel bedrogen uit. Het display en de speakers kunnen zich niet meten met duurdere alternatieven. Bovendien is het aanbod van geoptimaliseerde apps voor Android-tablets nog altijd vrij klein.

