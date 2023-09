Dit is de OnePlus Pad Go: betaalbare tablet op komst

De OnePlus Pad Go wordt de nieuwste, betaalbare tablet van de Chinese fabrikant. Op een officiële render is het apparaat alvast te zien.

Bekijk de OnePlus Pad Go-render

OnePlus bracht al een high-end tablet uit en komt binnenkort met een goedkopere versie uit, de Pad Go. De website Digital Trends heeft nu van het bedrijf een officiële afbeelding gekregen, die je hieronder ziet. Zowel de voor- als achterkant van de tablet is te aanschouwen.

De OnePlus Pad Go lijkt op zijn duurdere broer en heeft bijvoorbeeld ook een groene achterkant. Daarnaast zien we een ronde cameramodule, die bovenaan in het midden is geplaatst. De randen rondom het scherm zijn behoorlijk dun, net als bij de OnePlus Pad van eerder dit jaar.

Kinder Liu, een topman bij OnePlus, laat aan Digital Trends weten dat de Pad Go een 2.4K-scherm krijgt. Dit betekent dat de resolutie relatief hoog is, waardoor beelden lekker scherp ogen. Het is nog onduidelijk hoe groot het display van de Pad Go is. De OnePlus Pad heeft een 11,6 inch-scherm met een resolutie van 2800 bij 2000 pixels.

OnePlus laat ook iets los over de softwarefuncties van de Pad Go. Zo krijgt de tablet een feature waarmee gebruikers makkelijk bestanden tussen een OnePlus-smartphone en -tablet kunnen delen. Over de interne hardware is daarentegen weinig bekend. Ook weten we niet wanneer OnePlus de Pad Go aankondigt en wat de tablet gaat kosten.

OnePlus Pad review

OnePlus introduceerde eerder dit jaar zijn eerste tablet: de OnePlus Pad. Het apparaat heeft een adviesprijs van 499 euro en is daarmee relatief duur. De fabrikant heeft de Pad wel uitgerust met snelle hardware en een vloeiend 144Hz-scherm. Meer weten? Check dan de uitgebreide OnePlus Pad review van Android Planet. De conclusie lees je hieronder.

De OnePlus Pad voelt als een zorgvuldig doordacht product. Hij weet zich precies tussen de instapmodellen en de high-end tablets van de concurrentie te nestelen. Voor 499 euro krijg je een prima processor, een heel aardig scherm en een lange accuduur. Dat zijn voor veel mensen vermoedelijk de belangrijkste eigenschappen van een dergelijk apparaat.

Wie een iPad Pro-killer hoopt te kopen, komt wel bedrogen uit. Het display en de speakers kunnen zich niet meten met duurdere alternatieven. Bovendien is het aanbod van geoptimaliseerde apps voor Android-tablets nog altijd vrij klein.

De accessoires zijn redelijk geprijsd, maar alleen de stylus wist ons echt te overtuigen. Het toetsenbord heeft slechts één kijkhoek, mist verlichting en zit bovendien te dicht op het scherm. Daardoor zit je toch een beetje verkrampt te typen.

Voor productiviteit kunnen we de OnePlus Pad daarom moeilijk aanbevelen. Wil je echter een rappe tablet om te surfen, Netflix te kijken, foto’s te bewerken en wat games te spelen? Dan zou dit apparaat zomaar jouw beste vriend kunnen worden.

