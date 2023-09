‘Specificaties en releasedatum betaalbare OnePlus Pad Go gelekt’

Veel specificaties van de OnePlus Pad Go liggen op straat. Dat is de nieuwe en relatief goedkope tablet van OnePlus. Ook de vermeende lanceerdatum is nu bekend.

‘Dit zijn de specificaties van de OnePlus Pad Go’

Ben je op zoek naar een betaalbare tablet? Dan is 6 oktober een interessante datum. Die dag zou OnePlus in India de OnePlus Pad Go lanceren. Dat wordt een goedkopere versie van de normale OnePlus Pad. Het is nog niet zeker dat het apparaat ook naar Nederland komt, maar dat ligt wel voor de hand.

Veel specificaties van de OnePlus Pad Go zijn inmiddels bekend. Het bedrijf onthulde zelf al dat het scherm een diagonaal van 11,35 inch krijgt met een hoge 2.4K-resolutie. Dat is iets kleiner dan de 11,6 inch van de OnePlus Pad. Ook de ververssnelheid zou met 120Hz in plaats van 144 Hz lager liggen, maar dat is nog altijd ruim voldoende voor soepele beelden.

De OnePlus Pad Go gaat erg op deze ‘gewone’ OnePlus Pad lijken

De grootste ‘downgrade’ ten opzichte van het duurdere model is de processor. De OnePlus Pad Go zou draaien op een MediaTek Helio G99-chip. Die kennen we van de Samsung Galaxy A24 en is een flink stuk trager dan de MediaTek Dimensity 9000 uit de OnePlus Pad.

Je kunt de Go dan ook alleen gebruiken voor simpele taken als browsen en streamen. Serieus gamen is er niet bij. Wel zou het apparaat beschikken over stereospeakers met ondersteuning voor Dolby Atmos.

Prijs nog niet bekend

De accucapaciteit van de OnePlus Pad Go bedraagt volgens geruchten 8000 mAh. Zowel op de voor- als op de achterkant zit een 8 megapixel-camera. Er komt in ieder geval een variant met 8GB RAM en 256GB opslagruimte, maar we verwachten ook een versie met 128GB opslag.

Wat OnePlus voor de Pad Go gaat vragen, is nog niet bekend. De gewone OnePlus Pad heeft in Nederland een adviesprijs van 499 euro. Gezien de veel tragere processor zal de Go vermoedelijk maximaal 350 euro kosten.

