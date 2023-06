Video: OnePlus Pad verslaat iPads in beruchte marteltest

De OnePlus Pad heeft een beruchte marteltest ondergaan, waarbij gekeken werd naar de duurzaamheid van de tablet. Hoewel het apparaat niet ongeschonden uit de strijd kwam, deed hij het beter dan veel iPads…

OnePlus Pad ondergaat marteltest

YouTuber JerryRigEverything schept er genoegen in om elektronica te testen op stevigheid. Het laatste slachtoffer van zijn gevreesde marteltest is de OnePlus Pad. We hielden ons hart vast, want de smartphones van het bedrijf hebben deze test niet altijd overleefd.

Gelukkig doet de eerste tablet van OnePlus het een stuk beter. Het scherm heeft een redelijke krasbestendigheid en toont de eerste beschadigingen op hetzelfde moment als de meeste iPads. Na zijn mes pakte de YouTuber een aansteker. De pixels begonnen te verkleuren nadat ze ongeveer tien seconden waren blootgesteld aan de vlam. Cruciaal is echter dat ze zichzelf na verloop van tijd ook weer herstelden. De schade bleek dus niet permanent.

Het meest beruchte onderdeel van dit ‘onderzoek’ is de buigtest. De OnePlus Pad doorstond die heel behoorlijk. Als je druk zet op de achterkant, geeft de behuizing wel mee, maar het scherm sprong niet uit het frame. Veel iPads deden het een stuk slechter. Toen de Youtuber druk zette vanaf de zijkant kwam het scherm van de OnePlus Pad wél los, maar het bleef functioneren.

Al met al een prima resultaat voor een tablet. De los verkrijgbare stylus, de OnePlus Stylo, doorstond de buigtest overigens niet. Hij brak jammerlijk in tweeën.

Dit moet je weten over de OnePlus Pad

We gaan ervan uit dat jij de OnePlus Pad niet koopt om zelf een marteltest te doen, maar gewoon om hem te gebruiken. Met een 11,6 inch-scherm, een snelle processor en een rappe oplader heeft de tablet op papier veel te bieden. In onze review kun je lezen wat wij in de praktijk van het apparaat vonden. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie.

De OnePlus Pad voelt als een zorgvuldig doordacht product. Hij weet zich precies tussen de instapmodellen en de high-end tablets van de concurrentie te nestelen. Voor 499 euro krijg je een prima processor, een heel aardig scherm en een lange accuduur. Dat zijn voor veel mensen vermoedelijk de belangrijkste eigenschappen van een dergelijk apparaat.

Wie een iPad Pro-killer hoopt te kopen, komt wel bedrogen uit. Het display en de speakers kunnen zich niet meten met duurdere alternatieven. Bovendien is het aanbod van geoptimaliseerde apps voor Android-tablets nog altijd vrij klein.

