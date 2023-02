Dit is de OnePlus Pad: de eerste tablet van OnePlus

OnePlus heeft zijn allereerste tablet onthuld. De OnePlus Pad valt op door het ontwerp en heeft krachtige specificaties.

OnePlus Pad officieel getoond

OnePlus kondigt niet alleen de Europese release van de OnePlus 11 aan, maar toont ook zijn eerste tablet. Het apparaat heet de OnePlus Pad en dook de afgelopen weken geregeld op in geruchten. De tablet heeft een tamelijk opvallend design, met een grote cameralens achterop. Die is gecentreerd, zodat je ‘m minder snel met je vingers bedekt.

Aan de voorkant ziet de OnePlus Pad er veel traditioneler uit, al zijn de randen rondom het scherm wel relatief dun. Over het display gesproken: dit is 11,6 inch groot, heeft een hoge resolutie en ververssnelheid van 144Hz. Door dat laatste zien beelden er erg vloeiend uit, bijvoorbeeld als je geoptimaliseerde games speelt.

11,6 inch-scherm (144Hz-ververssnelheid)

MediaTek Dimensity 9000-processor

9510 mAh-accu

Snelladen met 67 Watt

Werkt met stylus voor (aan)tekeningen

13 megapixel-camera achterop

8 megapixel-frontcamera voor videogesprekken

Verder is de OnePlus Pad voorzien van een 9510 mAh-accu, die volgens het bedrijf krachtig genoeg is om ruim 14,5 uur aan video’s te kijken. In stand-by gaat de Pad een maand mee. Handig is dat de tablet met maximaal 67 Watt kan snelladen, waardoor je niet zo lang hoeft te wachten totdat het accupercentage weer op 100 staat. Een volledige oplaadbeurt neemt volgens OnePlus 80 minuten in beslag.

De OnePlus Pad wordt geleverd met een stylus, de zogeheten ‘OnePlus Stylo’. Daarmee kun je de tablet bedienen en (aan)tekeningen maken. Ook levert OnePlus een toetsenbord (het Magnetic Keyboard) bij het apparaat.

Het is nog onduidelijk of en wanneer de OnePlus Pad in de Benelux verschijnt. Hier maakt het bedrijf de komende weken meer over bekend.

