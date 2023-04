Prijs OnePlus Pad bekend: dit gaat de nieuwe tablet kosten

We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is de prijs van de OnePlus Pad bekendgemaakt. Daarnaast weten we nu wat de belangrijkste accessoires kosten.

Dit is de prijs van de OnePlus Pad

OnePlus onthulde de OnePlus Pad al in februari, maar zweeg toen nog over de prijs van het apparaat. Maanden later weten we nu eindelijk wat de eerste tablet van het merk gaat kosten: 499 euro. Daarvoor krijg je 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Andere varianten zijn er niet. Ook verschijnt de Pad alleen in de kleur groen. De tablet is vanaf 28 april te bestellen bij OnePlus, Bol.com en Coolblue.

Daarnaast brengt OnePlus een aantal accessoires op de markt. Voor de OnePlus Stylo, een pennetje dat je gebruikt om (aan)tekeningen te maken op het scherm, ben je 99 euro kwijt. Wil je de toetsenbordcover hebben, waarmee je de tablet omtovert in een laptop? Daar leg je 149 euro voor neer. Er verschijnen ook gewone covers om de OnePlus Pad te beschermen voor 59 euro.

De OnePlus Pad gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Tab S8-serie, maar natuurlijk ook met de iPads van Apple. Hij zit qua specificaties een beetje tussen de instapmodellen en de Pro-varianten van die merken in.

Zo heeft de tablet van OnePlus een 11,6 inch-scherm met een hoge resolutie en een maximale verversingssnelheid van 144Hz. Daardoor ziet het beeld er erg soepel uit, zeker als je geoptimaliseerde games speelt. Helaas gaat het wel om een traditioneel lcd-scherm, dat nooit zo’n goed contrast kan bieden als oled-displays of mini-led-schermen.

Prima specificaties voor de prijs

Toch biedt de OnePlus Pad prima specificaties voor zijn prijs. Het kloppend hart is een MediaTek Dimensity 9000-processor. Deze snelle chip is vergelijkbaar met de Snapdragon 8 Plus Gen 1, die in de OnePlus 10T zit. Daardoor kun je de tablet niet alleen gebruiken om Netflix te kijken, maar ook om foto’s en video’s te bewerken. Het spelen van zware games behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De accu heeft een capaciteit van 9510 mAh, waardoor de Pad volgens OnePlus een maand lang op stand-by kan staan. Opladen gaat ook erg snel met 67 Watt. Er is een 8 megapixel-frontcamera aanwezig voor videogesprekken en achterop vind je nog een tweede 13 megapixel-camera. Die is gecentreerd geplaatst, zodat je hem niet snel bedekt met je vingers.

OnePlus belooft de Pad lange tijd te ondersteunen met updates. Het apparaat draait op Android 13 en krijgt in de toekomst drie grote Android-upgrades: naar Android 14, 15 en 16. Daarnaast moeten vier jaar lang beveiligingspatches verschijnen die problemen oplossen en hackers buiten de deur houden.

