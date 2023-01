‘Gelekt: zo ziet de OnePlus Pad-tablet eruit’

Het was al een tijdje duidelijk dat OnePlus werkt aan zijn eerste tablet, maar nu weten we hoe het apparaat eruit komt te zien. Dit zijn de gelekte afbeeldingen.

Bekijk de OnePlus Pad-renders

OnePlus werkt aan een Android-tablet en gelekte renders tonen het apparaat nu in vol ornaat. De beelden zijn gepubliceerd door website MySmartPrice en komen van de betrouwbare lekker OnLeaks. We gaan er daarom vanuit dat de afbeeldingen het daadwerkelijk design tonen.

De OnePlus Pad, zoals de tablet heet, heeft een groot scherm van 11,6 inch met behoorlijk dunne randen. De behuizing is van metaal, waardoor de tablet luxe moet aanvoelen. Er zijn knopjes om het volume aan te passen en aan de linkerkant zien we een uitsparing, vermoedelijk voor een stylus.



Opvallend is de achterkant. Daar zien we het OnePlus-logo, maar ook een groot camera-eiland. Het is onduidelijk over welke camera’s de OnePlus Pad beschikt en of er naast de hoofdcamera misschien ook een groothoeklens aanwezig is. Op de voorkant zit nog een frontcamera voor videogesprekken, al is ‘ie op de beelden erg moeilijk te zien.

De verwachting is dat de OnePlus-tablet al snel wordt gepresenteerd. Op 7 februari vindt een evenement plaats waar OnePlus zijn nieuwste smartphone – de OnePlus 11 – en draadloze oordopjes (de Buds Pro 2) lanceert. Tijdens dit event toont het bedrijf hoogstwaarschijnlijk ook de Pad. OnePlus hint hier ook naar op zijn website.

Veel specificaties zijn nog onbekend

Hoewel we nu weten hoe de OnePlus Pad er uit komt te zien, is over de specificaties nog erg weinig bekend. Volgens eerdere geruchten zou de tablet een vlotte Snapdragon 865-processor krijgen met 6GB werkgeheugen en een 10900 mAh-accu.

Daarnaast weten we niet wat de OnePlus Pad gaat kosten. De snellere processor duidt wel op een hogere adviesprijs, maar het kan ook zijn dat OnePlus de tablet betaalbaar houdt. Goedkopere Android-tablets, zoals de Samsung Galaxy Tab A8, zijn doorgaans niet voorzien van de snelste hardware.

Houd Android Planet op 7 februari in de gaten voor al het OnePlus-nieuws. Die dag horen we ook wanneer de OnePlus 11 in Nederland verschijnt. Je kan ons volgen via de website en Android-app, maar natuurlijk ook op Facebook, Instagram en Twitter.

