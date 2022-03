‘OnePlus Pad krijgt mooi scherm, dubbele camera en grote accu’

De vermeende specificaties van de OnePlus Pad zijn verschenen. De fabrikant lijkt namelijk te werken aan een heuse tablet. Volgens andere geruchten verschijnt het apparaat in de tweede helft van dit jaar.

Gerucht: OnePlus Pad specificaties verschenen

De specificaties zijn verschenen via een betrouwbaar Twitter-account dat vaker als eerste informatie lekt. De OnePlus Pad 5G, zoals de tablet voluit gaat heten, wordt uitgerust met de Snapdragon 865-chip. Die is eind 2019 onthuld en werd gebruikt in veel high-end smartphones in het jaar erna.

Het is onduidelijk waarom OnePlus precies kiest voor een verouderde chip. Het kan zijn dat het bedrijf nog oude voorraad heeft liggen of deze processoren goedkoop kon aanschaffen. Daarbij was de Snapdragon 865 ook redelijk energiezuinig en staat ‘ie garant voor prima prestaties, wat natuurlijk een fijne combinatie is. Er zal ook een los modem aanwezig zijn, waardoor de tablet overweg kan met een 5G-verbinding.

Groot amoled-scherm

Het scherm krijgt een grootte van 12,4 inch en het gaat om een amoled-paneel met een full hd-resolutie. Er wordt gesproken over een enkele versie qua werk- en opslaggeheugen: 6/128GB. Of dat laatste uit te breiden is, weten we niet.

Videobellen of een selfie maken kan met de 8 megapixel-frontcamera. Op de achterzijde vind je ook nog twee sensoren. De primaire variant schiet plaatjes van 13 megapixel, terwijl er ook nog een 5 megapixel-camera aanwezig is. Waarvoor die exact gebruikt wordt is de vraag. Het kan bijvoorbeeld gaan om een dieptesensor, die je gebruikt bij portretfotografie.

De tablet komt met Android 12 op de markt, met daaroverheen de OxygenOS-schil. Andere noemenswaardigheden zijn de grote batterij van 10900 mAh en maximale oplaadsnelheid van 45 Watt. Een vingerafdrukscanner is geplaatst onder het scherm. Ook beschikt de tablet volgens de geruchten nog over een fysieke koptelefoonaansluiting.

Prijs en beschikbaarheid OnePlus Pad

Volgens eerdere geruchten is de productie van de OnePlus-tablet al begonnen in verschillende regio’s, waaronder Europa. Wanneer we de tablet precies gaan zien is nog de vraag. Qua prijs wordt gespeculeerd over een bedrag van omgerekend zo’n 430 euro (exclusief BTW).

Voordat de tablet het levenslicht ziet, komt eerst de OnePlus 10 Pro uit. De smartphone wordt op 31 maart aangekondigd voor de Europese markt. In China is het toestel al wel gelanceerd. Eerder deze week publiceerden we al wel een preview met foto’s gemaakt met de OnePlus 10 Pro.

