Gerucht: OnePlus Pad is eerste tablet van fabrikant

OnePlus bouwt inmiddels al jaren aan het merk en is vooral bekend van smartphones. Nu lijkt het erop dat het bedrijf ook werkt aan een eerste tablet. De merknaam ‘OnePlus Pad’ is vastgelegd bij een Europese instantie.

‘OnePlus Pad tablet’ op komst

De naam is gespot bij EUIPO, oftewel de European Union Intellectual Property Office. Veel extra informatie via de website is niet bekend, maar het gaat om een elektronisch apparaat. De naam ‘Pad’ duidt echter op de komst van een tablet van de fabrikant.

Zeg je OnePlus, dan zeg je vooralsnog smartphones, iets waar ze in 2014 mee begonnen met de introductie van de OnePlus One. Inmiddels heeft het bedrijf ook wel enkele uitstapjes gemaakt. Zo zijn er (in andere markten) enkele slimme televisies uitgebracht, kun je er terecht voor allerlei accessoires zoals rugzakken, hebben ze meerdere setjes (draadloze) oordopjes uitgebracht en is inmiddels ook de OnePlus Watch te koop.

Overwegen van opties

Dat OnePlus het productportfolio zou willen uitbreiden lijkt niet al te gek, want nagenoeg elk merk richt zich niet meer alleen op smartphones. OnePlus valt overigens onder BKK Electronics, waar ook Oppo en Realme ook onderdeel van zijn. Half juli werd nog bekend dat de OnePlus en Oppo samengevoegd worden, wat verschillende voordelen voor beide bedrijven oplevert.

Daarbij heeft Realme van verschillende aankomende producten nog wat teasers laten zien. Dat was half juni bij de release van de Europese Realme GT. Het bedrijf komt binnenkort met de Realme Book op de proppen, een laptop. Ook verscheen toen een teaser van de Realme Pad, oftewel een tablet van het bedrijf. Of de OnePlus Pad en Realme Pad hetzelfde apparaat zijn met een ander logo is onbekend.

Of en wanneer OnePlus echt gaat komen met hun eerste tablet en wanneer dat zou zijn is natuurlijk ook nog de vraag. Onlangs introduceerde het bedrijf nog wel de OnePlus Nord CE. Tevens wachten we op de onthulling van de OnePlus Nord 2 en later dit jaar nog de OnePlus 9T.

