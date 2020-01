Een 120Hz-scherm, display zonder inkeping of toch de OnePlus 8 Lite? In dit artikel zetten we drie mogelijke onthullingen tijdens de OnePlus-presentatie van aanstaande maandag op een rij.



OnePlus-presentatie op 13 januari: 3 mogelijkheden

Het is zo goed als zeker dat de OnePlus 8 in de komende maanden gepresenteerd wordt. Voor het zo ver is houdt OnePlus op 13 januari een evenement in haar thuisland. Heel duidelijk is de persuitnodiging niet, maar het heeft in ieder geval iets met schermen te maken. Naast een plaatje van een display vermeldt de poster het woord “schermtechnologie”. Niets is dus zeker, maar mogelijk kondigt het bedrijf een van onderstaande producten aan.

1. Soepeler beeld

De vorig jaar verschenen OnePlus 7 Pro had als een van de eerste Android-smartphones een 90Hz-scherm. Dankzij deze hogere ververssnelheid krijg je een soepeler beeld. Dit is met name fijn tijdens het kijken van films en spelen van games, omdat het beeld hierbij continu verandert.

Mogelijk heeft OnePlus deze techniek in de tussentijd verbeterd, en kondigt men op 13 januari een 120Hz-scherm aan. Deze optie is best realistisch, want op de achtergrond zou ook Samsung aan toestellen met deze ververssnelheid werken. Een recent gerucht stelde zelfs dat de Galaxy S20 een 120Hz-scherm krijgt.

Ook interessant: 60Hz, 90Hz en verder: ververssnelheid van smartphoneschermen uitgelegd



2. Weg met de notch

Een andere mogelijkheid is dat OnePlus het ‘probleem’ van de notch heeft opgelost. Alhoewel we het vaak hebben over voorkantvullende schermen, heeft vrijwel iedere Android-smartphone nog steeds een inkeping aan de voorkant voor de selfiecamera. Mogelijk komt hier spoedig verandering in.

Afgelopen december liet Oppo een telefoon zien waarbij de camera onder het scherm was verwerkt. Aangezien Oppo en OnePlus hetzelfde moederbedrijf delen is het niet ondenkbaar dat laatstgenoemde met eenzelfde soort scherm op de proppen komt. De twee bedrijven hebben in het verleden bovendien al vaker nieuwe technieken met elkaar gedeeld.

Lees ook: Oppo Reno 3 (Pro) 5G officieel: eerste blik op de OnePlus 8 Pro

3. Onverwachte hoek

Tot slot kan het ook zo zijn dat we er compleet naast zitten, en dat OnePlus iets totaal onverwachts gaat aankondigen. Tijdens CES 2020, de beurs die zojuist is afgelopen, liet het bedrijf bijvoorbeeld de OnePlus Concept One zien. Deze concepttelefoon heeft ‘verdwijnende’ camera’s, maar is niet voor de verkoop bedoeld.

Misschien gaat de OnePlus-presentatie van maandag hier verder op in. Een andere optie is dat het bedrijf onverwachts een nieuwe telefoon aankondigt, zoals bijvoorbeeld de OnePlus 8 Lite. Of misschien heeft men wel een nieuw soort display ontwikkeld? Schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief, of download onze gratis Android-app om op de hoogte te blijven.

Lees het laatste nieuws over OnePlus