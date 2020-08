OnePlus werkt er al jaren aan terwijl andere fabrikanten deze functie allang gebruiken. Dankzij een nieuw verschenen video krijgen we nu eindelijk een preview van OnePlus’ Always On Display-functie.

OnePlus’ Always On Display preview

OnePlus heeft eerder al bekendgemaakt te werken aan een Always On Display-functie (AOD). Als een toestel naast je ligt in standby-modus zie je zo toch de tijd, binnengekomen notificaties of bijvoorbeeld het accupercentage. Daarbij staat (een gedeelte van) het scherm altijd aan, zodat je deze informatie direct kunt zien.

Waar andere fabrikanten, zoals Samsung en Xiaomi, zo’n mogelijkheid al jaren aanbieden, is dat bij OnePlus niet meer het geval. De laatste generaties smartphones van de fabrikant, waaronder de OnePlus 7-serie, 7T-toestellen, OnePlus 8-serie en de OnePlus Nord, hebben zo’n functie namelijk niet aan boord. De OnePlus 6 uit 2018 had die optie wel, maar werd met de eerste update verwijderd.

Er is nu een video verschenen van de AOD-functie in de Chinese schil die de fabrikant over Android heen legt. Daarin komen verschillende medewerkers en ontwikkelaars van OnePlus aan het woord over het scherm dat altijd aanstaat. AOD zorgt namelijk voor meer stroomverbruik, waarmee ontwikkelaars aan de slag moeten. Ook het uiterlijk ervan is erg belangrijk en dat is dan weer een taak voor het designteam.

Het gaat dus om een inkijkje van HydrogenOS 11, oftewel Android 11, en de nieuwe functie. Hier in Europa gebruikt OnePlus de OxygenOS-schil, die onder andere voorzien is van Google-applicaties wat niet zo is in China. Eerder hintte Pete Lau, mede-oprichter van OnePlus, al op de AOD-functie voor Android 11.

In het filmpje komen verschillende mensen aan boord uit verschillende teams. Zo moet er goed gekeken naar de combinatie van energie die het kost om deze functie te gebruiken en de gebruikservaring ervan. Zo kunnen niet alle pixels geactiveerd worden, want daardoor bespaar je al snel veel energie. Ook wordt er gewerkt aan verschillende designs, zodat je als gebruiker de keuze hebt wat je wel en niet wilt zien qua info en hoe de lay-out daarvan is.

Nu alleen nog Ambient Display

Huidige toestellen van OnePlus bevatten wel een Ambient Display-functie. Daarmee zie je ook informatie zoals de tijd, accupercentage of binnengekomen notificaties, maar alleen als je het toestel even aanraakt of twee keer op het scherm tikt. Dat kost namelijk een stuk minder energie dan een Always On Display, maar die info is dan weer niet altijd zichtbaar.

De afgelopen weken zijn er voor verschillende OnePlus-smartphones updates uitgerold. Daardoor heb je als gebruiker wel keuze uit meer klokstijlen voor het Ambient Display. Als je zo’n klokstijl inschakelt, zie je die dus als je het toestel oppakt of aanraakt.

Welke OnePlus-toestellen krijgen Android 11?

OnePlus staat bekend om het goede updatebeleid. Dat betekent dat je met een OnePlus-smartphone van enkele generaties oud ook nog steeds Android 11 kan verwachten. De fabrikant zelf heeft zich hierover echter nog niet uitgelaten.

Check daarom ook ons Android 11 update-overzicht, waarin we onder elkaar hebben gezet welke toestellen wel en geen update krijgen. Daarin vind je trouwens ook update-plannen van andere merken zoals Nokia, Samsung en Huawei.

