Prijshistorie: van OnePlus One naar OnePlus 11

Heb je nog enig idee wat de OnePlus One in 2014 kostte? En hoeveel je nu betaalt voor de OnePlus 11? In dit artikel zetten we de prijshistorie van OnePlus-telefoons voor je op een rij!

OnePlus prijshistorie: van 2014 naar 2023

OnePlus betrad de smartphonemarkt in 2014 als prijsvechter. Het Chinese bedrijf verkocht zogenaamde ‘flagship killers’: telefoons met goede specificaties die veel goedkoper waren dan de concurrentie. In het begin waren ze zó exclusief dat je een uitnodiging moest hebben om er eentje aan te mogen schaffen.

Dat is inmiddels allang verleden tijd. OnePlus groeide, werd professioneler en verhoogde de prijzen flink. Ook kwamen er midrange smartphones en zelfs echte budgettoestellen.

Toch zijn de topmodellen van het merk nog altijd relatief betaalbaar. De OnePlus 11 is zelfs goedkoper dan zijn voorganger. Dat is een mooi moment om de prijshistorie van OnePlus eens op een rijtje te zetten.

OnePlus One

De OnePlus One is één van de meest legendarische smartphones ooit. Hij had een (toen) razendsnelle Snapdragon 801-chip, een (toen) groot 5,5 inch-scherm en een opvallend ontwerp.

Ook de accuduur was prima en bovendien draaide het toestel op CyanogenMod, een aangepaste versie van Android die meer aanpassingsmogelijkheden bood. En dan de prijs: 269 euro voor het 16GB-model, 299 euro voor de variant met 64GB opslag. Het was niets minder dan een revolutie.

Wat voor films geldt, bleek ook waar te zijn voor smartphones: een vervolg is altijd minder dan het origineel. De OnePlus Two was ruim 25 procent duurder dan zijn voorganger en werd iets kritischer ontvangen.

Weliswaar had de smartphone een snellere processor, maar hij werd ook erg warm. En hoewel hij ditmaal over een usb-c-poort beschikte, ging opladen nog altijd vrij traag. Wel introduceerde de ‘Two’ OxygenOS, de eigen softwareschil van OnePlus.

Hoppa, weer 60 euro duurder. Toch was de OnePlus 3 een regelrechte hit. Het was het eerste toestel van OnePlus met een mooi amoled-scherm, hij bleek beter afgewerkt en introduceerde een feature waar het merk bekend om zou worden: snel opladen. Bovendien werd het werkgeheugen flink verhoogd naar maximaal 6GB. Dit was bovendien de eerste OnePlus die je zonder uitnodiging kon kopen.

Een paar maanden later verscheen er al een opvolger: de OnePlus 3T, de eerste tussentijdse update. Die had een iets snellere Snapdragon 821-chip en een grotere batterij. De prijsexplosie ging gewoon door, want hij was nog 40 euro duurder dan de 3.

4 is in China een ongeluksgetal, dus dat sloeg OnePlus over. En met de OnePlus 5 nam het bedrijf ook een afslag in zijn prijshistorie. Met 499 euro was het toestel bijna twee keer zo duur als de OnePlus One drie jaar eerder. Wel beschikt hij weer over de snelste chip van het moment, de Snapdragon 835, en had hij voor het eerst twéé camera’s achterop. Die behoorden overigens niet tot de top van de markt. Op dit gebied heeft OnePlus altijd wat steekjes laten vallen.

Later in 2017 was het tijd voor de OnePlus 5T. Die draaide op dezelfde hardware, maar had voor het eerst een groter 6 inch-scherm met dunnere randen. Daarmee werd een nieuw tijdperk ingeluid. De prijs bleef voor de verandering hetzelfde.

OnePlus 5T

In 2018 hield OnePlus de prijsstijging aanvankelijk beperkt. De OnePlus 6 kwam uit voor slechts twee tientjes meer dan zijn voorganger. Daarvoor kreeg je bovendien een nóg groter 6,3 inch-oled-scherm, dat voor het eerst een notch had in plaats van dikke schermranden. Met de Snapdragon 845 aan boord was het toestel ook weer bijzonder krachtig.

Een halfjaar later kwamen er weer vier tientjes bij voor de OnePlus 6T. Die had een kleinere notch en een gloednieuwe vingerafdrukscanner onder het scherm. Zowel de accu als het scherm groeiden een klein beetje, die laatste naar 6,41 inch.

OnePlus 6

De OnePlus 7 was geen heel spannende upgrade (die bewaarde het bedrijf voor de OnePlus 7 Pro hieronder), maar had gelukkig ook dezelfde prijs als zijn voorganger. Hij zag er ongeveer hetzelfde uit, maar draaide op de snellere Snapdragon 855-chip en bood voor het eerst stereospeakers. Ook de vingerafdrukscanner en de camera’s werden verbeterd.

Bij de OnePlus 7T later dat jaar gooide OnePlus wel weer vier tientjes op de prijs. Daarvoor kreeg je een 90Hz-scherm voor soepelere beelden en een accu die je met 30 Watt een stuk sneller op kon laden.

In 2019 introduceerde OnePlus ook zijn eerste ‘Pro’-smartphones. De OnePlus 7 Pro had een gigantisch 6,67 inch-oled-scherm met gebogen randen en een hogere verversingssnelheid van 90Hz. Dat vulde de gehele voorkant, want de selfiecamera zat in een pop-up mechanisme, dat nadien (helaas) vrij snel aan populariteit verloor. Er zaten voor het eerst drie camera’s achterop het toestel, waarmee je zowel in als uit kon zoomen. De prijs was even slikken: met 759 euro was het veruit de duurste OnePlus tot dat moment.

Later dat jaar verscheen voor hetzelfde geld de OnePlus 7T Pro. Dat was een erg kleine update. Het enige noemenswaardige verschil was de processor: die ging van een Snapdragon 855 naar een 855 Plus.

OnePlus 7T en 7T Pro

Me de OnePlus 8 bracht het bedrijf het gekromde scherm naar zijn basismodel. Dat werd daardoor wel maar liefst 100 euro duurder: 699 euro in plaats van 599 euro. Hij draaide uiteraard weer op de snelste hardware van het moment, al ontbrak het draadloze laden dat de 8 Pro (zie hieronder) wel had.

Met de 8T zette OnePlus voor het eerst een stap terug in zijn prijshistorie. Hij leverde het gekromde scherm weer in, maar was daardoor wel honderd euro goedkoper. Bovendien kon het toestel opladen met maar liefst 65 Watt, wat ook drie jaar later nog steeds respectabel is. Op de achterkant zaten maar liefst vier camera’s, al waren de macrolens en monochroomcamera nogal overbodig.

De OnePlus 8 Pro bleek de eerste smartphone van dit merk die officieel waterdicht was. Daarvoor werd de uitschuifbare selfiecamera weer vervangen door een gaatje in het scherm. Hij had verder een gigantisch 6,78 inch-display met een verversingssnelheid van 120Hz, een snelle Snapdagon 865-chip en kon dus draadloos opladen. Er hing wel een stevig prijskaartje aan al dat dat moois: 899 euro. Daarmee was de voormalige flagship killer nu zelf ook behoorlijk aan de prijs.

OnePlus besloot in 2020 geen OnePlus 8T Pro uit te brengen, omdat het verschil met de normale 8 Pro te klein zou zijn.

OnePlus 8 en 8 Pro

In 2021 was het helemaal afgelopen met de ‘twee upgrades per jaar’-strategie. Wel zo overzichtelijk. De gewone OnePlus 9 (699 euro) had een plat 6,55 inch-scherm, de OnePlus 9 Pro (899 euro) een gebogen 6,78 inch-display. Beide smartphones draaiden op de Snapdragon 888 en konden opladen met 65 Watt. De 9 Pro tankte draadloos accusap met 50 Watt. Op zijn goedkopere broertje ging dat trager: met 15 Watt.

Nog altijd stond OnePlus niet bekend om zijn geweldige camera’s. Daarom ging het bedrijf een samenwerking aan met Hasselblad. Die moest zorgen voor betere en realistischere kleuren. De meningen zijn verdeeld over of dat ook echt is gelukt.

Vorig jaar wekte OnePlus verwarring. Er verscheen geen OnePlus 10, maar wél een OnePlus 10 Pro. Die was met een scherm van 6,7 inch iets kleiner dan zijn voorganger, maar beschikte verder weer over de snelste hardware van het moment. De samenwerking met Hasselblad ging zijn tweede jaar in en de oplaadsnelheid werd verhoogd naar 80 Watt. De prijs bleef gelijk. De 10 Pro was dan ook geen heel bijzondere upgrade.

In de zomer van 2022 kwam OnePlus toch nog met een tweede toestel in de 10-serie: de OnePlus 10T. Het bleek een wat vreemde eend in de bijt. Hij had een minder goed scherm en mindere camera’s dan de 10 Pro, maar was wel sneller en laadde met 150 Watt enorm rap op. Bovendien was deze smartphone met 699 euro beduidend goedkoper.

OnePlus 11

Na die verwarring kiest OnePlus dit jaar voor eenvoud. Er verscheen vooralsnog slechts één high-end smartphone: de OnePlus 11. Het lijkt een soort kruising tussen de vroegere instapmodellen en de Pro-varianten. Hij draait op de snelste processor van dit moment, een Snapdragon 8 Gen 2, heeft een mooi oled-scherm en goede camera’s. Opladen gaat met 100 Watt, maar draadloos accusap tanken is geschrapt.

Daarmee wilde OnePlus de prijs vermoedelijk drukken. De OnePlus 11 is één van de weinige vlaggenschepen die midden in een inflatiegolf goedkoper is geworden. Het basismodel met 8GB RAM en 128GB opslagruimte kost 829 euro. In onze review van de OnePlus 11 lees je wat Android Planet van de jongste OnePlus vindt.

