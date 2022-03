OnePlus kondigt binnenkort zes smartphones aan: dit zijn ze

OnePlus heeft dit jaar al twee smartphones uitgebracht, maar de fabrikant is nog lang niet klaar. Dat blijkt uit een gelekt releaseschema van OnePlus.

Dit jaar nog zes OnePlus-smartphones op komst

OnePlus is één van de populairste smartphonefabrikanten. Dat is ook niet gek, aangezien het bedrijf bekend staat haar kwalitatief goede telefoons voor niet al te veel geld. Dit jaar gaan we nog zes nieuwe smartphones van de Chinese fabrikant zien. Dat zegt Yogesh Brar op basis van een gelekt releaseschema van OnePlus. Eén van deze smartphones is de OnePlus 10 Pro, die al officieel in China verkrijgbaar is. Later deze maand komt het toestel ook naar de rest van de wereld.

Here are some of the upcoming Nord/number series products



•OnePlus 10 Pro – March

•OnePlus Nord CE 2 Lite – April

•OnePlus Nord 2T – April End/Early May

•OnePlus 10R – May

•OnePlus Nord 3 (Nord Pro) – July

•OnePlus 10 Ultra (10 Pro Plus) – Late Q3 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 21, 2022

In april zien we vervolgens OnePlus Nord CE 2 Lite. Dit toestel is – zoals de naam al doet vermoeden – een goedkopere versie van de onlangs aangekondigde OnePlus Nord CE 2. Begin mei komt OnePlus met de Nord 2T en eind mei krijgen we de OnePlus 10R voorgeschoteld. Dit toestel is naar verwachting een goedkopere versie van de 10 Pro, gericht op de Indische markt. We gaan de telefoon waarschijnlijk niet in Nederland zien.

In juli komt OnePlus met een toestel dat in onze ogen erg interessant is: de OnePlus Nord 3. Zowel de Nord als Nord 2 vielen erg in de smaak bij de redactie van Android Planet. Tot slot komt OnePlus in de herfst met een gloednieuw toptoestel, de OnePlus 10 Ultra (of de OnePlus 10 Pro Plus). We weten nog helemaal niets over de smartphone, maar indrukwekkend klinkt hij zeker.

OnePlus blijft interessante smartphones maken

Zoek je een goede smartphone maar wil je niet al te veel geld uitgeven? De kans is aanwezig dat je dan een OnePlus overweegt. De fabrikant maakt echter al lang niet meer alleen budgetsmartphones. De OnePlus 8 Pro en 9 Pro waren toptoestellen met snelle chips, mooie schermen, uitstekende camera’s en een premium prijskaartje. Met de Nord-serie gaat OnePlus weer terug naar zijn roots: veel smartphone voor weinig centen.

Op de redactie hebben we de OnePlus 10 Pro inmiddels in handen. Wanneer het toestel officieel verkrijgbaar is, weten we helaas nog niet. Als we het gelekte releaseschema van OnePlus mogen geloven, is dat later deze maand. Wil je op de hoogte blijven van alle OnePlus-nieuwtjes? Houd dan de website in de gaten en schrijf je in voor de Android Planet nieuwsbrief. Download natuurlijk ook even de Android Planet-app en volg ons via Instagram of Facebook.

