Slecht werkend touchscreen in de regen? OnePlus heeft de oplossing

Heb jij weleens last van een nat smartphonescherm, bijvoorbeeld in de regen of na het afwassen? OnePlus biedt de oplossing voor de moeilijke bediening van je smartphone in zulke situaties. Lees hier wat ze gemaakt hebben en hoe dat zit.

OnePlus-scherm registreert geen regendruppels

Je herkent het vast: je bent onderweg en het begint te regenen. Zodra de regendruppels je scherm raken begint hij te stotteren, willekeurige knoppen in te drukken en het gebruiken wordt bijna onmogelijk. Smartphonefabrikant OnePlus komt met een nieuwe functie die een eind maakt aan dit probleem: ‘Rain Water Touch’.

Op het social media-platform Weibo heeft OnePlus de functie officieel aangekondigd. Dat gebeurde aan de hand van een video. Links in beeld is de nieuwe OnePlus Ace 2 Pro opgesteld. Deze smartphone komt niet naar Nederland, maar is wel voorzien van de nieuwe anti regen-functie. Rechts is een iPhone 14 Pro te zien zonder deze schermtechniek. Om regen te imiteren, worden beide smartphones blootgesteld aan een aantal flinke waterstralen.

De video windt er geen doekjes om. De telefoon zonder Rain Water Touch is nauwelijks bruikbaar in deze natte omstandigheden en inloggen en een belletje opnemen gaat lastig. De techniek achter het nieuwe OnePlus-scherm kan in veel situaties de gebruikservaring voor consumenten verbeteren.

Het is ook aannemelijk dat OnePlus deze techniek zal doorvoeren naar smartphones die wel internationaal verschijnen. Bijvoorbeeld op het volgende toptoestel van de fabrikant: de OnePlus 12. Hier heeft de fabrikant echter nog niets over uitgelaten.

Wat zijn de alternatieven?

De Rain Water Touch-functie op de OnePlus Ace 2 Pro werkt met het zogeheten ‘Consonance Touchscreen’ van OnePlus. Hoe het scherm zo precies water van vingeraanrakingen weet te onderscheiden, geeft de fabrikant niet weg. Wel hopen we dat andere smartphonefabrikanten deze feature ook zullen implementeren.

Tot die tijd kun je je smartphone met apps van derden redelijk beschermen tegen aanrakingen door regen, bijvoorbeeld tijdens het navigeren. Heb je je smartphone in een telefoonhouder zitten op je fiets?

Dan kun je met apps als Touch Blocker voorkomen dat er überhaupt aanrakingen op je telefoon plaatsvinden. Wees niet bang, want je kunt de blokkade altijd opheffen. Dat doe je door twee keer op het slotje in beeld te tikken.

Touch Blocker - Block touches CombinedLights Studios 8,2 (1.427 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Wat denk jij? Iedere smartphonemaker moet zo’n scherm hebben of heb jij geen last van dit probleem? Laat het weten in de reacties en voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht voor het laatste Android-nieuws.

