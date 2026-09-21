Is het verstandig om nu nog een smartphone van OnePlus te kopen?

OnePlus is officieel niet meer actief in Nederland, maar veel smartphones van het merk kun je nog gewoon kopen. Is dat verstandig of kun je beter voor een ander toestel kiezen? We leggen het uit.

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Zijn smartphones van OnePlus nog de moeite waard?

Het is inmiddels twee maanden geleden dat de kogel door de kerk ging: OnePlus vertrok half juli uit Europa. Er zullen officieel geen nieuwe producten van het merk meer in Nederlandse (web)winkels belanden.

Dat betekent niet dat bestaande smartphones van OnePlus opeens allemaal verdwenen zijn. De OnePlus 15 is bijvoorbeeld nog heel gemakkelijk te vinden. Dat geldt ook voor de goedkopere OnePlus 15R en OnePlus Nord 5. Vermoedelijk gaat het om restvoorraden. Nu vraag je je misschien af: doe ik er goed aan om zo’n toestel nog aan te schaffen, als de fabrikant hier niet meer actief is?

De OnePlus Nord 5

Als je fan bent van OnePlus en een goede aanbieding ziet, kan dat geen kwaad. Oppo heeft de ondersteuning van deze telefoons namelijk overgenomen. Dat betekent dat ze gewoon de beloofde software-updates krijgen.

Het is goed om je te realiseren dat de toestellen binnenkort op ColorOS zullen draaien, de softwareschil van Oppo. De Europese versie van OnePlus’ eigen OxygenOS wordt niet meer bijgewerkt. De verschillen tussen die twee waren overigens al jaren vrij klein. Het lijkt wel waarschijnlijk dat specifieke OnePlus-functies tijdens deze overgang zullen sneuvelen.

Voor garantie klop je uiteraard gewoon aan bij de winkel waar je het toestel koopt. Die zal vermoedelijk worden afgehandeld door Oppo. Reserve-onderdelen blijven doorgaans enkele jaren beschikbaar.

Hoe zit het met nieuwe smartphones van OnePlus?

Zoals gezegd: OnePlus zal geen nieuwe smartphones, tablets en smartwatches meer uitbrengen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat ze ook niet meer gemaakt worden. Je kunt de OnePlus Nord 6 bijvoorbeeld gewoon bestellen, hoewel dat toestel hier nooit officieel is gelanceerd. Misschien kun je zelfs de OnePlus 16 later dit jaar kopen bij sommige webshops.

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Daarbij gaat het om grijze import. Dat is niet illegaal, maar er kleven wel nadelen aan. Zo kan het zijn dat de Nederlandse taal niet beschikbaar is op de smartphone. Ze zijn immers niet gemaakt om in ons land te gebruiken. Het is ook mogelijk dat sommige (5G-)netwerken niet volledig ondersteund worden. De antennes zijn niet afgestemd op Europa. Daarnaast kun je tegen problemen aanlopen met bijvoorbeeld Google Pay.

Het is niet gezegd dát je dit soort moeilijkheden zult ervaren met toekomstige smartphones van OnePlus, maar het is wel verstandig om onderzoek te verrichten voor je tot aanschaf overgaat. De garantie verloopt overigens gewoon via de winkel waar je het toestel koopt.

Alternatieven voor OnePlus

Wil je het zekere voor het onzekere? Dan is het beter om naar merken te kijken die officieel in Nederland actief zijn. Je hoeft dan verder nergens over na te denken. We hebben de beste alternatieven voor OnePlus-telefoons, in verschillende prijsklassen, alvast voor je op een rijtje gezet.

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