Geruchten over een OnePlus smartwatch doen al jaren de ronde, maar hij komt er toch echt aan. Mede-oprichter Pete Lau heeft namelijk laten weten dat het apparaatje “begin volgend jaar verschijnt”.

OnePlus smartwatch in 2021, details onbekend

De grote focus van fabrikant OnePlus ligt natuurlijk op smartphones, maar het bedrijf richt zich ook op enkele andere productcategorieën. Geruchten over een slim horloge gaan letterlijk al jaren de ronde. Zo’n smartwatch is echter nooit uitgebracht, maar daar komt nu verandering in. Pete Lau, mede-oprichter van het bedrijf, heeft dat via Twitter laten weten.

In een kort berichtje stelt hij dat veel mensen wachten op zo’n smartwatch, dat het bedrijf er (weer) aan werkt en dat zo’n apparaatje begin volgend jaar wordt uitgebracht. Verdere details noemt hij echter niet. Op wat voor besturingssysteem het horloge draait, hoe die eruit ziet of overige specificaties zijn dus onbekend.

Enkele jaren geleden werkte het bedrijf aan een horloge met Android Wear, wat inmiddels omgedoopt is tot Wear OS. Toen liet Lau al weten dat dat horloge klaar was voor productie, maar toch werd het hele product geschrapt. “We moeten gefocust zijn”, zei hij toen.

Focus op meer type producten

Met een horloge duikt OnePlus dus het diepe in, wat het eerder ook deed bij andere type producten. Zo zijn er al verschillende hoofdtelefoons te krijgen van de fabrikant en ook draadloze oordopjes. In onder andere India kun je zelfs OnePlus-televisies kopen. Die zijn te verkrijgen in verschillende maten en draaien op Android TV, het bekende besturingssysteem van Google. Uiteraard biedt de producent ook allerlei accessoires aan voor zijn smartphones, maar bijvoorbeeld ook rugzakken.

Naast de eerste smartwatch verwachten we begin 2021 ook de OnePlus 9-serie. Het bedrijf zou drie toestellen uit willen brengen, waaronder de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro. Ook gaan er geruchten over een OnePlus 9E-model, die onder de andere twee gepositioneerd zou gaan worden qua specificaties en prijs.

